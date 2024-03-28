Ürdün ve İngiltere, BMGK'nin Gazze ateşkes kararının uygulanmasını talep ediyor

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Ürdün ile İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının uygulanması gerektiğini belirti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi telefonla aradı.

Taraflar, görüşmede "ateşkes sağlanması ve Gazze'deki insani felaketin sona erdirilmesi yönündeki çabaların yanı sıra "ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki tarihi dostluğun güçlendirilmesini" ele aldı.

Safedi ile Cameron, BMGK'nin Gazze'de ramazan ayında acil ateşkes sağlanmasını talep eden 2728 sayılı kararının kabul edilmesinin önemi ve kararın uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Ürdünlü Bakan Safedi, kararın uygulanması ve saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

İki Bakan ayrıca, Gazze Şeridi'nin her yerine yeterli, sürdürülebilir, acil insani yardım ulaştırma çabalarında işbirliği ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

BMGK kararı

BMGK'de 25 Mart'ta yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD "çekimser" oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi.

Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi, ABD tarafından veto edilmişti. Böylece BMGK'de 7 Ekim 2023'ün ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.