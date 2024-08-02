Ürdün ve Lüksemburg, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

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AMMAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal kalıcı bir ateşkes sağlanması ve bölgedeki gerilimin en kısa sürede düşürülmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Xavier Bettel söz konusu çağrıyı, Perşembe günü Amman'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptı.

Safedi, an itibarıyla Ortadoğu'daki en önemli önceliğin "İsrail saldırılarının durdurulması, insani felaketin sonlandırılması ve tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu düşündüğümüz felaket boyutundaki tırmanan gerilime son verilmesi" olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınayan Safedi, bu olayın savaşın bölgeye yayılmasını tetikleyip bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da kınayan Safedi, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Bettel ise Lüksemburg'un "Gazze'deki savaşı durdurmaya, ateşkes sağlamaya ve iki devletli çözümü uygulamaya kararlı olduğunu" söyledi.

Bakan, "Bölgedeki çatışmayı sona erdirmenin yolunun iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bettel, Lüksemburg'un Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardım ve desteğini arttıracağını da belirtti.