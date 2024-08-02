Ürdün ve Lüksemburg, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün ve Lüksemburg, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Ürdün ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal kalıcı bir ateşkes sağlanması ve bölgedeki gerilimin en kısa sürede düşürülmesi çağrısında bulundu. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Xavier Bettel, Amman'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında bu çağrıyı yaptı. Safedi, İsrail saldırılarının durdurulması ve insani felaketin sonlandırılması gerektiğini belirtirken, Bettel ise Lüksemburg'un Gazze'deki savaşı durdurma ve iki devletli çözümü destekleme kararlılığını vurguladı.

02.08.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMMAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal kalıcı bir ateşkes sağlanması ve bölgedeki gerilimin en kısa sürede düşürülmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Xavier Bettel söz konusu çağrıyı, Perşembe günü Amman'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptı.

Safedi, an itibarıyla Ortadoğu'daki en önemli önceliğin "İsrail saldırılarının durdurulması, insani felaketin sonlandırılması ve tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu düşündüğümüz felaket boyutundaki tırmanan gerilime son verilmesi" olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınayan Safedi, bu olayın savaşın bölgeye yayılmasını tetikleyip bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da kınayan Safedi, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Bettel ise Lüksemburg'un "Gazze'deki savaşı durdurmaya, ateşkes sağlamaya ve iki devletli çözümü uygulamaya kararlı olduğunu" söyledi.

Bakan, "Bölgedeki çatışmayı sona erdirmenin yolunun iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bettel, Lüksemburg'un Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardım ve desteğini arttıracağını da belirtti.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Ticaret Bakanı, Xavier Bettel, Lüksemburg, İsrail, Amman, Gazze, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Lüksemburg, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 12:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün ve Lüksemburg, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement