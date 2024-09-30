Urla Belediyesi'nden Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
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Urla Belediyesi'nden Trafik Düzenlemesi

Urla Belediyesi\'nden Trafik Düzenlemesi

Urla Belediyesi, Bülent Baratalı Bulvarı ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla Erdoğan Ker Caddesi'nde kavşak ve yol düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bu düzenlemelerin trafiği azaltmayı ve sürücülerin rahat seyahat etmelerini sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

30.09.2024 12:21  Güncelleme: 13:27
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(İZMİR) - Urla Belediyesi, ilçe genelinde trafik akışını düzenlemek ve ana arter konumda bulunan Bülent Baratalı Bulvarı ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde oluşan trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla Erdoğan Ker Caddesi üzerinde kavşak ve yol düzenleme çalışması başlattı.

Urla'da vatandaşların yoğun kullandığı ve şehrin kilit konumunda bulunan Bülent Baratalı Bulvarı ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki trafiği azaltmayı hedeflediklerini belirten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "İlçemiz Bülent Baratalı Bulvarı ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, hem günlük vatandaşlarımızın hem de günübirlik ziyaretçilerimizin kullanmak zorunda olduğu yolların başında geliyor. Bu durum artan nüfus ile birlikte büyük bir trafik sorunu oluşturuyordu. Erdoğan Ker Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz kavşak ve yol düzenleme çalışması ile birlikte vatandaşlarımıza alternatif bir yol sunmuş olacağız. İlçe merkezine girmeden seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde bu yolu kullanabilecek. Burada yaşanan trafik sorunu, tüm ilçe trafiğini olumsuz etkileyebiliyor. Yaptığımız düzenlemelerle bu sorunları en aza indirmeyi ve sürücülerin daha rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Yapılacak düzenlemeler kapsamında kavşakta sinyalizasyon sistemleri yenilenecek, yaya geçitleri daha güvenli hale getirilecek ve trafik akışını hızlandıracak çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Belediye yetkilileri, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını ve bu süreçte trafik akışının mümkün olduğunca az etkilenmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Urla Belediyesi'nden Trafik Düzenlemesi - Son Dakika

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