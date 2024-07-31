Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Urla\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 18,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının kontrol altına alınmasında görev yapan personele teşekkür etti ve yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

31.07.2024 11:53
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KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 18,5 saat sonra saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Urla, Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim KARABIYIK - Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

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