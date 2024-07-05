Urumçi Katliamı Protesto Edildi - Son Dakika
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Urumçi Katliamı Protesto Edildi

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Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Urumçi katliamının 15. yıldönümünde Sarıyer'de protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan grup, bağımsız Doğu Türkistan sloganları attı. Protesto sırasında sağanak yağmura rağmen basın açıklaması yapıldı. Katılımcılar, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi ve uluslararası kurumların adaletsizliğini eleştirdi.

05.07.2024 14:21
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Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ULUSLARARASI Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Çin'de çok sayıda Doğu Türkistanlı'nın hayatını kaybettiği Urumçi katliamı protesto edildi. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan grup üyeleri, "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan" sloganları attı.

5 Temmuz 2009'da Çin'de çok sayıda Doğu Türkistanlı'nın yaşamını yitirdiği Urumçi katliamının 15. yıldönümünde Sarıyer'de protesto gösterisi düzenlendi. Haydar Aliyev Caddesi'ndeki protestoya, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri ve Doğu Türkistan destekçilerinden oluşan kalabalık bir grup katıldı. Protesto gösterisine, Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan'ın yanı sıra İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi(İFAM) Başkanı Dr. İhsan Şenocak ve Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım da katıldı. Grup, polis ekiplerinin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na çıkan sokağı kapatması üzerine basın açıklamasını cadde girişinde yaptı. Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan grup üyeleri, "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan" sloganı attı. Basın açıklamasına katılanlar, ellerindeki dövizlerle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki gösterdi. Protesto sırasında başlayan sağanak yağmura rağmen grup basın açıklamasına devam etti.

"YÜREĞİMİZİN BİR TARAFI GAZZE, BİR TARAFI DOĞU TÜRKİSTAN"

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan yaptığı basın açıklamasında, "Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşananlar uluslararası sistemin çifte standardını ve adaletsizliğini gözler önüne sermektedir. Güçlü devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden uluslararası kurumlar soykırım gibi ağır suçlara karşı etkisiz kalmakta ve mazlum halkların feryadını duymazdan gelmektedir" dedi. Ardından söz alan İFAM Başkanı Dr. İhsan Şenocak ise, "Yüreğimizin bir tarafı Gazze bir tarafı Doğu Türkistan. Ama Gazze'nin şahadet haberini anında duyuyoruz Doğu Türkistan'da öyle bir kuşatma var ki oradaki acılar, oradaki feryatlar size ulaşmıyor. Doğu Türkistanlı bir kardeşim bayramlar geçer annesini arayamaz, babasını arayamaz, şehadet haberini belki yıllar belki aylar sonra ancak öğrenebilir" diye konuştu. Protesto gösterisi dua edilmesiyle sona erdi.

Urumçi Katliamı Protesto Edildi
Kaynak: DHA

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