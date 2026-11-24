URUMQİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu etkinliği düzenlendi.

Çin'den ve dünyanın dört bir yanından 26 kenti temsilen 200'ü aşkın konuk pazartesi günkü organizasyonda bir araya geldi.