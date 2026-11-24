Urumqi'deki diyalog 26 kenti temsil eden 200'ü aşkın konuğu buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xinjiang'ın merkezi Urumqi'de düzenlenen 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu, Çin'den ve dünyanın dört bir yanından 26 kenti temsil eden 200'ü aşkın konuğu pazartesi günü bir araya getirdi. Diyalog kapsamında 26 kentin temsilcileri Urumqi'de buluştu.
URUMQİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu etkinliği düzenlendi.
Çin'den ve dünyanın dört bir yanından 26 kenti temsilen 200'ü aşkın konuk pazartesi günkü organizasyonda bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua
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