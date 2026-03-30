Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Tutuklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklandı. 9 şüpheli var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ile adli kontrol kararı verilen 4 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada yer alan MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve müşteki beyanları ile dijital materyallere ilişkin ön inceleme raporlarının incelendiği ifade edildi.

Yazıda, incelemelerde, müşteki ve tanık beyanlarına konu iddialar çerçevesinde, şüpheliler arasında yoğun iletişim trafiği olduğu ve ilgili tarihlerde ortak baz kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketleri, mal varlığı alımları ile nakit para yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu belirtilen sevk yazısında, yurtdışı şirket ve şahıslar tarafından gerçekleştirilen yüksek tutarlı SWIFT transferlerinin tespit edildiği, şüphelilerin finansal işlem hacmi ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu ifade edildi.

Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılık ifadesinde, gizli tanık beyanlarında tarafına isnat edilen iddiaların doğru olmadığını savundu.

Uşakspor'a yardım adı altında kimseden para almadığını öne süren Yalım, şunları kaydetti:

"Adıma kayıtlı olan şirketleri devrettiğim Cihan Aras isimli şahıs benim milletvekili olduğum dönemde danışmanım olup, tanışıklığımız eskiye dayanmaktadır. Eşimle boşanma sürecinde olduğumuz için malları güvendiğim Cihan Aras'a devrettim. 3 Mart 2025'te çekişmeli olarak eşimle boşanma ve mal ayrılığı davamız başlamıştır. Sonrasında eşimle sözlü olarak anlaşarak şirketlerin, çocuklarımın 18 yaşını doldurmasına müteakip onlar adına devredileceği hususunda karar kıldık. İsnat edildiği şekilde herhangi bir operasyon kapsamında el konulma korkusuyla devir işlemi yapmadık."

Şüpheli Yalım, tanık beyanlarında adı geçen şüpheli Aslıhan Aksoy'un, belediye sosyal tesislerinin temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığını doğrulayarak, "Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı olmadığını belirten Yalım, şunları kaydetti:

"Kendisiyle aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevimle bağlantısı yoktur. Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisiyle Bornova Belediyesinde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti. Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek, Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu."

Bulgaristan'da kendi adına lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketi bulunduğunu aktaran Yalım, Almanya'da faaliyet gösteren lojistik şirketinin yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, ancak şirketin tamamının geçmişte Bulgaristan'daki işletmesinde yönetici olarak çalışan bir kişi adına kayıtlı olduğunu ifade etti.

Yalım, ayrıca Bulgaristan'da kendi adına olup başka kişiler üzerine kayıtlı 3 işletmesinin daha bulunduğunu ve bunlardan birinin halen lojistik, muayene ve araç yıkama alanlarında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Kendisine ait aktif olarak kullandığı 2 telefonu ve 3 adet hat bulunduğunu, bunlardan birinin şahsi kullanımda, birinin şirket adına, diğerinin de belediye adına kayıtlı bulunan hatlar olduğunu belirten Yalım, "Arama faaliyetleri icra edilirken şahsıma ait olan telefonumu istedikleri için kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim, ancak belediye hattının takılı olduğu telefonu, şahsım ile alakası bulunmadığı için Seher Akay'a verdim." savunmasını yaptı.

Yalım, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği belirtilmişti.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği ifade edilen açıklamada, Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönünde müşteki ve gizli tanık beyanları olduğu bildirilmişti.

Bu iddialar üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım ve Salih Sönmez "rüşvete aracılık etme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", Aslıhan Aksoy ile Kenan Arslan "kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", Seher Akay ise "suç delilerini gizleme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Özkan Yalım, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 00:02:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.