Uşak'ta CHP Mitingi: Emekliler Geçinemez Hale Geldi

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 98'incisi Uşak'ta yapılıyor. Yurttaşlar miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yurt dışından emekli olsa bin 800 avro maaş alacağını belirten yurttaş, "Herhalde bu sene olurum. Başvurdum" dedi.

Başka bir yurttaş, "Bu emeklilerin insan olacak yani kalmadı vallahi. Çok zor durumda herkes yani çok zor durumda" dedi. Emekli ikramiyelerine ilişkin yurttaş, "Yatırsalar ne olacak yatırmasalar ne olacak ya" diyerek, "Yazık bu millete ya. Vallahi can alametine geliyor bu millet. Çare arıyor, çare yok" ifadelerini kullandı.

"Köyde çalıştığım için yetiniyorum"

Takviye olmazsa geçinilmediğini söyleyen Mehmet Özer isimli bir yurttaş, "Nasıl takviye" sorusu üzerine, "Çalışırsan. 70 yaşında çalışacaksın" dedi. Özer, 4 bin lira ekmekli ikramiyesinin yetip yetmeyeceği sorusuna, "Çok bile. Demek ki çok da ondan vermiyor. Öyle olmazsa verecek, çok olmazsa verecek. Ne söylesem rakam az gelir, yetmiyor" yanıtını verdi. Özer, "Ben köylüyüm. Köyden de çalıştığım için o zaman yetiniyorum. Öyle olmazsa yetinmez, çalışmayanlar için yetmiyor. Yine de çalışacak. Ölünceye kadar çalışacak, onu istiyorlar" diye konuştu.

"İki gözümde de sarı nokta var. Vitaminsizlikten, o vitamin hapını alamıyorum"

Lise mezunu olduğunu ve emekli olalı 28 sene olduğunu dile getiren Necdat Gökkaya isimli bir yurttaş, "Ben memurken bizim memur maaşlarımızı kendimiz biliyorduk, hesaplıyorduk, bordroda. Onu kaldırmış, o sistemi kaldırmış. 2008'de torba yasanın içine koymuş. Şimdi asgari ücret altında maaş alıyorum ben. Lise mezunuyum. 27 sene çalıştım devlette. Memur emeklisiyim. Asgari ücret 28 bin 75 lira. Ben alıyorum 24 bin 200 lira. Net. Beş tane maaş alan var. Milletvekillerinden veya bürokratlarından. Bir insan günde sekiz saat çalışıyor. Ama bir kişi aynı günde beş tane iş yapabilir mi? Beş parça mı bölünecek o beş tane maaş alan kişiler? Soruyorum sana. Şimdi ben beş maaş alıyorum değil mi, misal, bir saatte ben her sene bölüneceğim mi" ifadelerini kullandı. Gökkaya, "Bir milletvekili 92 bin liralık çanta taşıyor, 92 bin lira. Ben gözlerimden yeni muayene oldum. İki gözümde de sarı nokta var. Vitaminsizlikten, o vitamin hapını alamıyorum. Tek başıma duruyorum, yalnızım, evim kira" dedi. Geçen yıl kiraz alamadığını, kilosunun 600 lira olduğunu söyleyen Gökkaya, "Vişne alamadım, 300 lira. Kavun alamadım ama karpuz aldım. Beslenemiyorum. Ceviz alma imkanı yok. Hurma alma imkanı yok. Peynir alma imkanı yok. Ancak domates, biber, salatalık bunlarla abur cuburlarla. Ben fasulye alamıyorum marketlerden fasulye, nohut alamıyorum. Protein asla yok. Bak gözlerimde iki tane sarı nokta var" şeklinde konuştu. Yurttaş, "Mitingde sizin için hangi mesajı versinler" sorusu üzerine, "Artık bıraksın, bıktık. Ben geçinemiyorum. Evim kira, evimin içinde doğru dürüst eşyam yok. Eşyalarım, yataklarım ev sahibinden. Ev sahibim de köylüm olduğu için bana yardım etti" ifadelerini kullandı.

"Emekliler olarak zaten bizi bitirdi"

Ali Kayabaşı isimli bir yurttaş, "Emekliler olarak zaten bizi bitirdi. Biz sürünüyoruz bak buralarda" dedi. Emekli ikramiyesine ilişkin Kayabaşı, "Ne verdi de ne düşüneceğiz? Var mı bir şey verdi? Halimiz kötü. Emekliyi kurtarsın, baksın yani bir şeyler versin emekliye. Ne olur 18 ile 20 ile Allah'ını seversen" şeklinde konuştu.

Metin Özgül isimli diğer bir yurttaş, "Emekli şaştı şu durumda. Hiç gerek yok konuşmaya yani. Emekli bitmiş durumda. Emekliden beklentisi hiç olmasın, sandıkta. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

"Demokrasiye ihtiyacımız var, bir lidere ihtiyacımız var"

Hüseyin Sedat Yağlı, "Hepimizin ihtiyaçları var. Demokrasiye ihtiyacımız var, bir lidere ihtiyacımız var. Liderimiz bizim için içeride yatıyor. İmamoğlu için buralardayız. Özgür Özel bizim için meydanlarda mücadele veriyor. Biz de onun için buralarda destek vermek için ben İstanbul'dan bugün buraya, Uşak'a geldim. 26'ncı mitingim. Ben emekliden önce hakkın, adaletin, demokrasinin herkese gelmesini, sağlanmasını istiyorum. Bunlar olursa emekli de öğrenci de polis de işçi de sizlerin de hakları yerine gelecek. Temennimiz bu. Adaletin sağlanması" diye konuştu.

"Aşağısı sakal, yukarısı bıyık"

Bir başka yurttaş, "Şimdi aşağısı sakal, yukarısı bıyık, değil mi? Onun için konuşsan suç, konuşmasan suç. Yüzde bin 500 değişime ihtiyaç, yüzde bin 500, öyle yüzde 100 falan değil. Emeklilerin hepsi şükredecekler. Yine yarın ağlarlar, sızlarlar burada, yine giderler oy verirler. Onların sırtından geçiniyor zaten. Erken seçim olmalı da adam son günü son saatine kadar 'Ben oynatacağım takımı' diyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyada Merkel gibi yönetici yoktu, onu bile değiştirdiler"

Diğer bir yurttaş, "Yüzde bir milyon değişim istiyoruz. Elin memleketinde en fazla iki dönem, üç dönem yaptırıyor. Neden acaba? Çalıyorsa öğreniyor da çalmaya başlıyor. Ben 20 bin lira maaş alıyorum, bir karı-koca, evim kendimin. Açım ben, aç. Şu anda açım ben. Benim cebimde aha param, vallahi de bu, billahi de bu. İşte benim param, bu. Kaç gün var daha? Değişim olacak. Olmazsa olmaz. Her zaman öyledir" şeklinde konuştu. Yurttaş, "Dünyada Merkel gibi yönetici yoktu, onu bile değiştirdiler. Bu insanlar hiç mi bir şey bilmiyor? Ama bizim gibi emekliden bir şey olmaz" diye konuştu.

"Bana 3 lira para veriyor, 5 lira alıyor. Ben bunları istemiyorum"

Çiftçi olduğunu kaydeden Muammer Karamunar isimli yurttaş, "Bana gübre mazot parası veriyor. Vermesin, bunları istemiyorum. Geçen sene 820 liraya aldığım gübreyi bu sene bin 750 liraya aldım. Bana 3 lira para veriyor, 5 lira alıyor. Ben bunları istemiyorum. Senede 80-90 ton arpa buğday kaldırıyordum. 350-400 dekar yer ekliyordum. Bu sene 200 dekara düşürdüm, seneye 100 dekara düşüreceğim. Ne olacak? Yine dışarı bağımlı olacağız" dedi.