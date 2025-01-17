Uşak\'ta Sömestir için Çocuk Şenliği Düzenleniyor

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(UŞAK) - Uşak Belediyesi, her yıl yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği çocuk şenliklerine bu yıl da devam ediyor.

Uşak Belediyesi, bu yıl da yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 23 Ocak ile 2 Şubat 2025 tarihleri arasında şenlik düzenleyecek. İki hafta boyunca perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak etkinlikler kapsamında Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı tiyatro oyunları, Uşak Kent Orkestrası ile çocuk konserleri ve sürpriz oyunlar Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Etkinlikler çerçevesinde 23 ve 30 Ocak'ta "Barış'ın Sihirli Dolabı", 24 ve 31 Ocak'ta "Hepimiz Biriz", 25 Ocak ve 1 Şubat'ta "Kaybolan Renkler", 26 Ocak ve 2 Şubat'ta "Romeo ve Juliet" oyunları AKM'de sahnelenecek.

Uşak Belediyesi ile Tübitak ve T3 Vakfı paydaşlığında bu yıl başlatılan Bilim Uşak Şenliği; Çocuk Kent'te açılacak atölyeleriyle bu sömestirde de çocuklara eğlenceli ve keşif dolu anlar yaşatacak. Çocuk Kent'e gidecek öğrenciler ve aileleri, 20 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Girişimcilik Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Uzay Havacılık Astronomi Atölyesi gibi altı farklı atölyeye katılma fırsatı bulacak. Atölye çalışmalarına ortaokul seviyesindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden öğrenciler katılabilecek.

Sömestir tatilini bilimsel çalışmalar ile değerlendirmek isteyen öğrenciler, sınırlı sayıdaki kontenjanı kaçırmamak için 0276 502 44 95 numaralı telefondan iletişime geçerek ya da Çocuk Kent'teki Bilim Uşak atölyelerine şahsen giderek başvuruda bulunabilecek.