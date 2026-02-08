Uşak\'ta sel felaketi: 35 iş yerini su bastı

Uşak'ta etkili olan yoğun yağışlar sonrası Çanlı bölgesindeki derelerin taşmasıyla sel ve su baskınları yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

UŞAK'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Uşak'ta etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Çanlı bölgesinde bulunan Dokuzsele ve Değirmendere derelerinin su seviyesi yükselerek taştı. Taşkınlar sonucu kentte sel ve su baskınları meydana geldi.

Yaşanan afetin ardından AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde koordine etmek amacıyla Uşak'a geldi. Pehlivan, Uşak Valisi Naci Aktaş ile birlikte selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Pehlivan, yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

35 İŞ YERİNİ SU BASTI

Yoğun yağışlar nedeniyle depo, atölye ve fabrikalardan oluşan toplam 35 iş yerinde su baskını meydana geldi. Bölgede AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, Belediye, Emniyet ve Karayolları ekiplerinden oluşan 150 personel, 100 araç, 14 motopomp ve 9 dalgıç pompa ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Selin etkilediği bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.