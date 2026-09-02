Bölge idare mahkemesi itirazı reddetti... Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi yenilenecek - Son Dakika
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Bölge idare mahkemesi itirazı reddetti... Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi yenilenecek

Bölge idare mahkemesi itirazı reddetti... Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi yenilenecek
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Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Bu karar doğrultusunda seçim önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak. Karar öncesinde iki başkan yardımcısı gözaltına alınırken, iki isim ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkanvekilliği seçimiyle ilgili İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Seçim önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak. Bu karar öncesi Üsküdar Belediyesi'nde yeni gözaltı ve ifade işlemleri dikkat çekti. İki başkan yardımcısı gözaltına alındı, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan ve yaklaşık 5 saat süren seçimi CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Zaman zaman gerilimin arttığı, tartışmaların yaşandığı seçimin 4. turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Seçimin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sebepsiz yere bazı oyların geçersiz sayıldığını öne sürerek sonuca itiraz edeceklerini açıklamıştı. AK Partili meclis üyelerinin itirazını İstanbul 2. İdare Mahkemesi sonuçlandırdı ve 'telafisi güç zararlar oluşabileceği' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, 7 gün içinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, SEÇİM YENİLENECEK

İdare Mahkemesi kararına Üsküdar Belediye Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya'nın avukatları itiraz etti. Bu itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Seçim önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak.

DİKKAT ÇEKEN GÖZALTI VE İFADE

İtirazın reddedilmesiyle sonuçlanan bu karar öncesi Üsküdar Belediyesi'nde yeni gözaltı ve ifade işlemleri dikkat çekti. Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

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