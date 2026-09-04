Üsküdar'da CHP'li başkan yardımcıları gözaltında, Sarı'dan 'seçim ayarlı' suçlaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu arkadaşlarımız gözaltına alındıkları için cumartesi günü yapılacak oylamada oy kullanamayacaklar. Dolayısıyla burada seçim ayarlı bir gözaltı işleminin olduğunu görüyoruz." dedi.

Sarı, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Üsküdar'ın hem CHP hem de AK Parti açısından özel önem taşıyan bir ilçe olduğunu söyledi.

Üsküdar'ı 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde az farkla kaybettiklerini belirten Sarı, 2024 seçimlerinde ise ilçeyi kazandıklarını ifade etti.

Sarı, Üsküdar Belediye Başkanlığına ilişkin hukuki sürecin ardından geçen ay Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldığını ve 4. turda CHP'nin adayının Belediye Başkan Vekili seçildiğini aktardı.

Geçersiz oyların seçim sonucunu etkilediği gerekçesiyle önce yürütmenin durdurulmasına, ardından seçimin iptaline karar verildiğini belirten Sarı, cumartesi günü yeniden seçim yapılacağını kaydetti.

Sarı, seçime kısa süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Üsküdar Belediye Meclisinin kompozisyonunu etkileyecek gelişmeler yaşandığını ileri sürerek, Üsküdar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir'in gözaltına alınmasını eleştirdi.

Bu kişilerin gözaltında olmaları nedeniyle cumartesi günü yapılacak oylamada oy kullanamayacağını belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımız gözaltına alındıkları için cumartesi günü yapılacak oylamada oy kullanamayacaklar. Dolayısıyla burada seçim ayarlı bir gözaltı işleminin olduğunu görüyoruz. Seçimin de cumartesi gününe konuluyor olması ve bu arkadaşlarımızın da tutukluluk değerlendirmelerinin, gözaltı sürelerinin cumartesi günü sona erecek olması, belediye meclis üyelerimizin cumartesi günü yapılacak seçimde oy kullandırılmamaya dönük bir operasyon olduğu algısını, kanaatini bizde güçlendiriyor. Bu çok açıktır ve nettir."

CHP'nin ilk seçimde 28 belediye meclis üyesi çıkardığını, bugün itibarıyla 23 üyesinin kaldığını aktaran Sarı, "Bu operasyonun çok açık bir biçimde cumartesi günü yapılacak seçime bir müdahale olduğu sonucu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Seçim ayarlı bir müdahale olduğunu buradan ilan etmek istiyoruz." iddiasında bulundu.

Sarı, CHP'li 4 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Dünya tarihinde muhalefetten seçilmiş ve muhalefet etmek üzere seçilmiş, daha doğrusu bir muhalefet partisinin belediye meclis üyesi olan, onun siyasal düşüncesini, siyasal kültürünün içinde olan bir arkadaşımın, yıllardır mücadele ettiğimiz bir başka siyasal partiye, iktidar partisine dönük oraya doğru hareketlenmesi ve burada pozisyon alması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bu çok açık bir siyasi yankesiciliktir. Dolayısıyla bu ahlaki de değildir. Ben bu arkadaşlarımın ahlaki boyutunu da sorgularım. Siyaseten de doğru değildir. Siyaseten de bunu kabul edilebilecek hiçbir yanı yoktur."

Bu kişilerin hangi motivasyonla karar aldıklarının bilinmediğini dile getiren Sarı, "Siyasal düşünceleri mi değişmiştir? Yoksa bir başka durumla mı karşı karşıya kalmışlardır? Bu arkadaşlarımıza çeşitli menfaatler mi teklif edilmiştir? Tehditlerle mi karşı karşıya kalmışlardır? Bunları bilmiyoruz. Bunları kamuoyunun takdirine sunuyoruz." diye konuştu.

Sarı, CHP'nin de süreçten ders çıkarması gerektiğini belirterek, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"Çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekir"

CHP listelerinden seçilen belediye başkanlarından 30'un üzerinde kişinin AK Parti'ye katıldığını ifade eden Sarı, "O belediye başkanlarımızı kim seçti, nasıl seçti, hangi yöntemle seçti? Yine keza bu belediye meclis üyelerimizle ilgili olarak da hangi yöntemlerle seçildi, bunların referansları neydi, bunun sorumluluğunu kim alacak" dedi.

Sarı, yalnızca AK Parti'ye geçen kişileri sorumlu tutmanın yeterli olmayacağına dikkati çekerek, "Bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi içinde yetkilendiren, makam veren, mevki veren, pozisyon açan, bu konuda önayak olan, bu konuda çaba sarf eden bütün arkadaşlarımızın da sorumlulukları vardır. Genel Başkandan en düz parti meclis üyesine kadar, burada oy kullanmış olan partililerimize kadar. Yani çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü yapılacak seçimin zor geçeceğini söyleyen Sarı, "Çok açıktır ki bir yandan bu transferlerle, öbür yandan da hukuki operasyonlarla Üsküdar seçimine müdahale edilmek istenmektedir. Üsküdar Belediye Meclisinin iradesi sakatlanmak istenmektedir." diye konuştu.

CHP Genel Merkezinin Üsküdar Belediyesinin CHP'de kalması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Sarı, bugün saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile toplantı yapacaklarını, Üsküdar'daki sürecin toplantının gündeminde de yer alacağını anlattı.

Sarı, Üsküdar'daki seçimin olası bir İstanbul seçiminin provası olarak görüldüğüne yönelik değerlendirmelerin bulunduğunu savunarak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçmemesi için birlik içerisinde hareket edeceğini kaydetti.

Bir gazetecinin, gözaltına alınan belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmesi için yargıya başvurma ihtimalini sorması üzerine Sarı, gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.