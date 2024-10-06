Üsküdar'da Su Borusu Patladı: İnşaat Alanında Çökme - Son Dakika
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Üsküdar'da Su Borusu Patladı: İnşaat Alanında Çökme

Üsküdar\'da Su Borusu Patladı: İnşaat Alanında Çökme

Bir inşaatın temel kazısı sırasında patlayan su borusu nedeniyle yol ve istinat duvarı çöktü.

06.10.2024 12:49
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ÜSKÜDAR'da temel kazısı yapılan inşaatın yanından geçen su borusu patladı. Sular inşaatın temeline akarken, zeminin yumuşaması sonucu yolun bir bölümüyle, inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun yakınındaki 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Mağdur olduklarını söyleyen bina sakinleriyle inşaat çalışanı arasında arbede yaşandı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; temel kazısı yapılan inşaat alanın yanından geçen su borusu patladı. Patlayan borudan sızan sular toprağın yumuşamasına neden oldu. Zeminin yumuşaması sonucu yolun bir bölümüyle, inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Borudaki sular inşaatın temeline aktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sokağa akan su İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 7 ailenin oturduğu 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bölümünde çökme meydana gelen yol zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Sabahın erken saatlerinde tahliye ettikleri evlerine gelen bina sakinleri ise, mağdur olduklarını söyledi.

'MAĞDUR OLDUK SOKAKTAYIZ'

Binada oturan Melek Şenel, "Akşam oturuyorduk. Gürültülü bir ses geldi. Çocuklarımızın bazıları uyumuştu. Bazılarımız ayaktaydı. İnşaatta demir düştü zannettik. Camdan baktık yol çökmüştü. Şiddetli bir gürültüyle oldu. Evler sallandı. Çalışma yapılırken de aynısı oluyordu. Seslerle uyanıyorduk bazen. Evimiz mühürlendi, çocuklarımızı uyuyordu. Mağdur olduk, sokaktayız. Bilmiyoruz ne yapacağımızı.Yetkililere sesleniyoruz. Gerekli önlemleri alsınlar. Can güvenliğimiz yok. Eşyalarımız orada kaldı. Onları nasıl çıkaracağız? Buradaki sorumlu kim vatandaş mı ? Ne yapacağız şimdi ?" diye sordu.

'DEPREM OLMUŞ GİBİ SES GELDİ'

Bina sakinlerinden Umut Şenel ise, "Dün akşam 23.05 gibi bir ses duyduk. Deprem olmuş gibi bir ses geldi. Sonra camdan baktığımda buradaki ana su borusunun patladığını gördük. Sonra da koruma tahtaları düşüp yol çöktü. Sonrasında da tehlike büyümeye başladı. İtfaiye ve polisi aradık. Aşağı indiğimizde mevcut hattı besleyen su borusunun boşta olduğunu ve baskı nedeniyle su borusunun da patladığını gördük. Yolda çöktü sonrasında. İtfaiye ile polis ve zabıta ekipleri bizim binamızı mühürlediler tedbir amaçlı. Mağduriyet ondan sonra başladı. Korktuk, bize gelen yetkili ekipler büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi. Gece vakti komşularımızla kalacak yer aradık. Şu an mağduruz ve mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

BİNA SAKİNLERİYLE İNŞAAT ÇALIŞANI ARASINDA ARBEDE

Zabıta ekipleri tarafından kapatılan yolun diğer kısmının da inşaat çalışanları tarafından tahta suntalarla kapatıldığını gören bina sakinleri duruma tepki gösterdi. İnşaat çalışanı 1 kişi ile bina sakinleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Bina sakinleriyle inşaat yetkilisi arasında yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Üsküdar, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Yaşam, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Su Borusu Patladı: İnşaat Alanında Çökme - Son Dakika

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