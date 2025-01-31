Usta Sanatçı Sezai Altekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Usta Sanatçı Sezai Altekin Hayatını Kaybetti

79 yaşındaki Sezai Altekin, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanat dünyası yasa boğuldu.

31.01.2025 11:18
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Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Altekin, Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." ifadelerini kullandı.

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.

Usta oyuncunun beyazperdedeki son performansı ise "Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı" filmi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Usta Sanatçı Sezai Altekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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