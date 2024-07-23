Uyuşturucu Bağımlısı Şüpheli Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlısı Şüpheli Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı

Uyuşturucu Bağımlısı Şüpheli Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.Y., anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Polis özel harekat ekibinin çabaları sonucu şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2024 02:59
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E,Y., adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.Y. isimli şüpheli, anne M.Y. ve babası S.Y.'yi bıçakla rehin aldı. Gürültü ve yardım çağrılarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli, tüm uyarılara rağmen ikna olmayınca müzakereci ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek, gözaltına alındı. Rehine krizi sona ererken, olayda yaralanan olmadı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara, Olaylar, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bağımlısı Şüpheli Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı - Son Dakika

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