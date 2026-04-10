Uyuşturucu Operasyonları Artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve Başsavcı vekilli Kemal Aktaş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dönmez, "Uyuşturucu' dosyası kapsamında yeni operasyonlar yapılacak. Asıl amacımız daha üst kademelere ulaşmak" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, 'Suç örgütleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları takip etmişsinizdir. Bu örgütlerin isimlerinin iyi ya da kötü şekilde anılması ne yazık ki onların hoşuna giden bir durum. Çünkü hedef kitleleri çocuk yaştaki suç gruplarıdır. Bu kapsamda Bakanlık da suça sürüklenen çocuklara yönelik çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışmakta, cezalarda artışa gidilmesi planlanmaktadır. Bu örgütlerin hangi suçları peyderpey işlediklerini detaylı şekilde inceliyoruz. Örgüt elebaşının İtalya'da yakalandığını biliyorsunuz. Ancak İtalya'dan Türkiye'ye iade süreci henüz tamamlanamadı. Elebaşının yakalanmasının ardından toplam 763 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Daltonlar suç örgütüne ilişkin olarak ise bugüne kadar 106'sı tutuklu olmak üzere 181 kişi hakkında kamu davası açılmış, toplamda 292 kişi hakkında işlem yapılmış olup 172 kişinin tutukluluğu devam etmektedir" dedi.

'UYUŞTURUCU DOSYASINDA YENİ OPERASYONLAR YAPILACAK'

Dönmez, "Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında ise bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 219'unun Adli Tıp işlemleri tamamlanmıştır. 169 şüphelide esrar ve kokain maddelerine rastlanmıştır. Öte yandan 'torbacı' olarak tabir ettiğimiz satıcılara yönelik son iki ayda 400 şüpheli yakalanmış, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ise 32 şüphelinin tutukluluğu sürmektedir. 'Uyuşturucu' dosyası kapsamında yeni operasyonlar yapılacak. Tespit edilen listeler hazırlanıyor. Elde edilen yeni veriler doğrultusunda, aralarında ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler savcılığımıza davet edilecek. Asıl amacımız daha üst kademelere ulaşmak. Bu konuya büyük bir ciddiyetle yaklaşıyoruz. Amacımız ifşa etmek değil. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 'uyuşturucu baronu' olarak nitelendirilebilecek kişilerle ilgili Interpol ile temas kurduk. Bu durum ülkemiz açısından önemli bir kazanım. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemleri geliştirildi. Bu kapsamda, ülkemize iadesi sağlanan şüphelilerin Türkiye'de tutuklanmalarını temin ediyoruz. Narkotik suçlardan elde edilen gelirlerin nasıl dolaşıma sokulduğunu detaylı şekilde inceliyoruz. Özellikle yasadışı bahis kapsamında Kapalıçarşı'daki ve bazı online ödeme kuruluşları üzerinden gelirlerin nakledilmesi dikkat çekti. Soruşturmaları yalnızca bu kuruluşların sahipleriyle sınırlı yürütmedik. İlk olarak Payfix üzerinden başlayan süreçte, sahibi sıfırdan başlayarak neredeyse bir banka sahibi olacak noktaya geldi. Son 1,5 yılda toplam 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 255 kişiye işlem yapılırken, 108 kişi tutuklandı' dedi.

'FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI BAŞKA BRANŞLARA SIÇRAYABİLİR'

Dönmez, "Sanal bahis konusu önemli bir başlık. Yasadışı bahisle mücadele sadece oynayan ve oynatan kişilerle sınırlı değil; altyapı sağlayan, para transferi yapan, hesap açan ya da toplu şekilde hesap temin eden tüm unsurlara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tavrı nettir. Biz de bu doğrultuda mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz. Elimizdeki verilerle kapsamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmada tutuklu şüpheli bulunmuyor. Futbolda bahis soruşturması aslında sporda bahis soruşturmasına evrildi, federasyonlar ve Spor Toto'dan gelen veriler doğrultusunda dosyanın basketbol ve voleybol branşlarına da sıçrayabilir" dedi.

Dönmez, "Hepimizin cebini doğrudan ilgilendiren temel gıda ürünlerinin fiyatlarına ilişkin çalışmalar da tarafımızca yürütülmektedir. Pazarda 200 liraya satılan bir ürünün markette 400 liraya kadar çıktığı yönündeki vatandaş başvuruları ve CİMER'e yapılan yoğun şikayetler üzerine konu adli sürece taşındı. Kırmızı et, beyaz et, meyve ve sebze başta olmak üzere bazı sektörlerdeki olağan dışı fiyat hareketlilikleri; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu ilgili kurumlarla koordineli şekilde inceleniyor. Tarladan hale, halden markete uzanan süreçte fiyat artışlarının nedenleri araştırılıyor. Soruşturma sürüyor" şeklinde konuştu.

TERÖR SALDIRISINDA GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

İsrail Konsolosluğu saldırısıyla ilgili soruları yanıtlayan Dönmez, "Terör soruşturmalarında, şüphelilerin temas ettiği tüm kişiler tespit edilerek gözaltına alınıyor. Şüpheli sayısı bugün 16 olmakla birlikte, sürecin ilerleyen aşamalarında 18-19'a çıkabilir. Saldırganların hala durumu ağır, hastanede yoğun bakımdalar. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemleri devam ediyor. Polis arkadaşlarımızı gördük, durumları iyiye gidiyor. Büyük kahramanlık gösterdiler, Allah onlardan razı olsun" dedi.

'İDDİANAME 2 HAFTA İÇERİSİNDE TAMAMLANABİLİR'

Dönmez, "İBB dosyası kapsamında iştiraklere yönelik soruşturmalar da devam ediyor. Bilirkişi raporları dosyaya gelmeye devam ediyor. Büyükçekmece, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'ya ilişkin dosyalarda iddianamenin iki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kuşadası Belediyesi'ne ilişkin soruşturma ise sürüyor" dedi.