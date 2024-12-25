Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Aralık'ta Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde öldürülen İran asıllı Aras Yılmaz'ın liderliğini yaptığı bildirilen ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen örgüte yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'un 7 ilçesi ile Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Seyrantepe'de bulunan Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu bildirilen İran uyruklu Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) 8 Aralık 2024 tarihinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 2 kişi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yılmaz'a 7-8 el ateş ederek ölümüne neden olan Mert Akçay savcılıktaki ifadesinde uyuşturucu kullandıkları bir ortamda şüpheli E.B'nin kendisine Aras Yılmaz'ı öldürmesi karşılığında 1 milyon lira alacağını söylediğini, olayda kullanılan motosikleti ve silahı E.B'nin temin ettiğini, ayrıca olayı gerçekleştirene kadar kendisiyle telefonda konuştuğunu söylemişti. Yapılan değerlendirmede olayın örgüt için hesaplaşma olduğu belirtilmişti.

4 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirilmişti

Örgüte yönelik olarak 23 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli yakalanmıştı. Yapılan operasyonlarda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili 22 kişi tutuklanmıştı.

10 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.