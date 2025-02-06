Uzaya Giden İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Öğrencilerle Buluştu

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UZAY misyonuna katılan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, "İleride, bugün sadece başlangıcını yaptığımız bu uzay görevlerinin devamında sizlerin isimlerini göreceğiz" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Özer, davetliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından ellerinde bayraklarla karşılanan Alper Gezeravcı, girişte yer alan ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan bilim standını gezdi. Burada öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, çocukluğunda bu çalışmaları yapma imkanlarının olmadığını, TEKNOFEST kuşağı adı verilen bu kuşağın önemli olduğunu söyledi.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. İlk konuşmayı yapan İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, her şeyden önce iyi bir insan olmaya gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Önce iyi insan olacağız. İkincisi de vizyon sahibi insan olalım. Gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bu iki durum. Bu iki durum da emin olun sizi başarıya götürecektir" dedi.

Alper Gezeravcı ise Mut'ta 135'inci şehir değişikliğiyle 284'üncü programı yaptığını söyledi. Gezeravcı, bu kadar kısa bir zaman dilimi içersinde bu kadar fazla şehir değiştirme, çok sayıda program yapmalarının sebebinin huzura gelip bir lütufta bulunmak olmadığını kaydederek, "Bu yaptığımız bir lütuf değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insan değil uzay misyonunu bir tane Türkün uzaya gidip macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemizin görevi dünyanın en zor coğrafyalarından birinde yüzlerce yıldır güçlü iradesiyle ayakta kalmayı başarabilmiş bir ülke olarak yıllar boyu sınanan kader çizgimizde özgüveni sürekli yaftalanmaya çalışılan çocuklarına, geleceğin teminatı olan siz genç kardeşlerimizin özgüvenini ayağa kaldıracak ve gelecekte başarmak istediğiniz işlerde ilham alacağınız bir hikaye olarak yazdık. Görevin merkezine siz değerli kardeşlerimizi koyduk. Bunu bir kişinin hikayesi olarak değil, gelecekte bir sonraki bölümün altında kendinizin imza atacağı bir hikayenin sadece başlangıcı olarak alın. İleride, bugün sadece başlangıcını yaptığımız bu uzay görevlerinin devamında sizlerin isimlerini göreceğiz" diye konuştu.

Alper Gezeravcı daha sonra astronot olarak seçilmesi ve uzaya gidiş serüvenini anlattı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)