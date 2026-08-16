Uzman Çavuşlardan Ankara\'da Hak Yürüyüşü

(ANKARA) - Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Başkanı (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici, Kayseri'den Ankara'ya yürüyerek 349 kilometrelik "Kahramanlara Hak Yürüyüşü"nün finalinde, uzman çavuşların özlük hakları, mesleki güvence, sağlık, emeklilik, sosyal haklar ve kariyer sistemiyle ilgili taleplerini sıraladı. Tilkici, "Biz uzman çavuşlar sizden ayrıcalık istemiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz sadece emeğimizin karşılığını, hukukun gereğini, eşitliği, adaleti ve mesleki güvenceyi istiyoruz" dedi.

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, 24 Temmuz'da Kayseri'den başlayan ve 349 kilometre süren "Kahramanlara Hak Yürüyüşü"nün Ankara Ulus Meydanı'ndaki final buluşmasında basın açıklaması yaptı.

Tilkici, uzman çavuşların yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, siyasi partilere, milletvekillerine, hükümete ve kamuoyuna duyurulması amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizim mücadelemiz bir ayrıcalık mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet, emek ve insan onuru mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"ASKERLİĞİN SÖZLEŞMESİ OLMAZ"

Uzman çavuşların sözleşmeli statüsüne son verilmesini, uzman çavuşlara kalıcı mesleki güvence verilmesini isteyen Tilkici, şöyle konuştu:

"Uzman çavuşun alım nedeni 3269 sayılı Kanun'da, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığında devamlılık arz eden kritik kadrolarda görevlendirilmek için alımları yapılır' der. Bu sözleşme belasısının neresinde devamlılık var, neresinde kritik kadrolarda tecrübe kazanma var? Böyle profesyonellik olur mu? Askerlik bir adanmışlıktır, askerlik ruhtur, askerlik disiplindir. Kara Kuvvetleri'nin kurulduğu milattan önce 209 yılından beri 2 bin 235 yılda hiçbir dönemde sözleşmeli askerlik yoktur. Batıda örnekleri vardır, adı lejyonerliktir, hiçbirinde başarılı olamamıştır. Bize 'görev emrini yerine getireceksin' denildi. Biz görevimizi yaptık. Bize 'vatanı savunacaksın' denildi. Savunduk. Bize 'gerekirse canını ortaya koyacaksın' denildi, koyduk.

Şehadet birinci yılda da 20'nci yılda da gelebiliyorsa, şehitlerimizin sözleşmeleri mi bitti? Bu sorunun cevabı bile sistemin çelişkisini ortaya koymaktadır. Askerliğin sözleşmesi olmaz! Bizim sözleşmemiz; vatan sevgisidir, ay-yıldızlı bayraktır, toprağa verdiğimiz şehitlerimizdir, milletimize duyduğumuz bağlılıktır."

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE MESLEKTEN ÇIKARILMAYA TEPKİ

Uzman çavuşların sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı mağduriyetlere de değinen Tilkici, "Görev sırasında yaralanan, ameliyat olan, uzun süre tedavi gören veya kronik rahatsızlık yaşayan personel, bazı durumlarda mesleğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 90 gün ve üzeri sağlık raporu alan personelin sözleşmesinin feshedilebilmesi kabul edilemez" dedi.

Tilkici, izin sırasında kaza geçiren personelin de mesleğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Karaciğerinden çocuğuna parça veren uzman çavuşun mesleğinden uzaklaştırılması vicdanları yaralamaktadır. Tansiyon, şeker, fıtık gibi ilaçla kontrol altında tutulabilen rahatsızlıklarda dahi sınıf değişikliği yapılmadan meslekten çıkarma uygulaması kabul edilemez. Uzman çavuşlar robot değildir. Biz bu milletin evlatlarıyız. Görev sırasında sağlığını kaybeden personel cezalandırılmamalı, devlet tarafından korunmalıdır" diye konuştu.

Sağlık ve branş değişikliği hakkı da verilmesini isteyen Tilkici, keyfi meslekten çıkarmaların son bulması ve uzman çavuşların, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği kapsamındaki haklarının açıkça düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Tilkici ayrıca "adi malul" olarak değerlendirilen personelin durumunun yeniden ele alınmasını, "adi malul" ifadesinin kaldırılarak, "sağlık malulü" düzenlemesi yapılmasını ve hak kayıplarının giderilmesini talep etti.

"UZMAN ÇAVUŞUN TECRÜBESİ YOK SAYILAMAZ"

Uzman çavuşların kıdem ve kariyer sisteminin yeniden düzenlenmesini isteyen Tilkici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin temelinin ast-üst ilişkisi olduğunu belirterek, "Bir yıllık uzman çavuş ile 30 yıllık uzman çavuş aynı seviyede değerlendirilirse ordunun içinde kaos yaratır, görevlerde başarısızlığı getirir, moral motivasyonu düşürür. Uzman çavuşun tecrübesi yok, kanunda yok, yönetmeliğe eklenmiş, yönergede alt-üstlük var deniyor. Yeterli sicil ve şartları taşıyan uzman çavuş her üç yılda bir kıdem alır diyor. Kıdemin Türk Dil Kurumu'ndaki sözlüğündeki karşılığı üstleşmedir. Derhal açık, net, anlaşılır şekilde uzman çavuşların kıdemlerinin rütbeden sayılması yapılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Kıdemlerin rütbeden sayılması, mesleki gelişim ve kariyer sisteminin oluşturulması, sicil ve atama yönetmeliklerinin açık, şeffaf ve adil şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Tilkici, "Uzman çavuşların yıllarca kazandığı tecrübe, bürokratik uygulamalar nedeniyle yok edilmemelidir. Çünkü tecrübe sadece personelin değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devlet hafızasıdır" dedi.

"PROFESYONEL ORDU UZMAN ÇAVUŞLARDAN BAŞLAMALIDIR"

Ali Tilkici, profesyonel ordu modelinin uzman çavuşlarla başlaması gerektiğini savunarak, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık ön lisans düzeyinde uzman çavuş sınıf okulları açılmasını istedi. Tilkici, "Dört aylık temel eğitimle ağır ve kritik görevlerin verilmesi anlayışı sona erdirilmelidir. Eğitim sürecinde uzman onbaşı olarak yetiştirilen personel, sınıf okulunu başarıyla tamamladıktan sonra uzman çavuş olarak atanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Erbaş" ibaresinin kaldırılarak muvazzaf uzman çavuş statüsüne geçilmesi gerektiğini belirten Tilkici, TSK personeli arasında ayrımcılık oluşturmayacak şekilde rütbe işaretleri bakımından da düzenleme yapılmasını ve yıllarca görev yapan uzman çavuşların astsubaylığa geçiş kontenjanlarının artırılmasını talep etti.

"ORDUEVLERİ, KAMP VE LOJMANLARDA AYRIMCILIK YAPILIYOR"

Orduevleri, kamplar, lojmanlar ve sosyal tesislerde uzman çavuşlara yönelik ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesini isteyen Tilkici, lojman tahsis oranlarının da artırılmasını talep etti. "Lojman tahsis oranlarımız yetersiz" diyen Tilkici, "Ordunun personeli olarak sosyal haklardan ayrımcılığa uğramadan faydalanmak istiyoruz. Ailelerinden uzak, sınırda ve operasyon bölgelerinde görev yapan personelin sosyal hakları güçlendirilmelidir" dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞANAN MAĞDURİYETLER...

Emekli uzman çavuşların ekonomik sorunlarına da değinen Ali Tilkici, yıllarca görev yapan personelin emeklilik sonrasında geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. "Bugün ne yazık ki emeklilikte bizim için yeni bir mağduriyet. Yıllarca fedakarca görev yapan emekli uzman çavuş, emekli astsubay açlık sınırında maaş almaktadır. Vatan savunmasında ailesini, sevdiklerini öteleyen, önce görevim diyenler açlığa, sefalete, yoksulluğa sevk edilmiş durumdalar" diyen Tilkici, yıllardır ilave tazminat konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Tilkici, "Yıllarca dağlarda, sınırlarda, operasyon bölgelerinde görev yapan bir uzman çavuşun emekliliği neden geçim mücadelesine dönüşmektedir? 25-30 yıl görev yapan, bedeninde şarapnel taşıyan, sağlığını görev sırasında kaybeden insanlar emekli olduklarında neden ekonomik kaygılarla karşı karşıya bırakılmaktadır?" diye konuştu.

Binlerce emekli uzman çavuşun geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığını belirten Tilkici, "Vücudunda şarapnel taşıyan kahramanlara insan onuruna yakışmayan emekli maaşları reva görülemez" dedi.

Emekli uzman çavuşların maaşlarının iyileştirilmesini isteyen Ali Tilkici, TSK'daki diğer statülere verilen veya verilecek ilave tazminatlardan uzman çavuşların da eşit şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.

45 yaşında resen emekli edilen ve birinci dereceye ulaşamayan personelin mağduriyetinin giderilmesini isteyen Tilkici, derece-kademe düzenlemesi yapılarak 3600 ek göstergeye ulaşmalarının önünün açılmasını talep etti.

"BİZ ARTIK SÖZ DEĞİL, KANUN VE UYGULAMA İSTİYORUZ"

Uzman çavuşlara yıllardır "Haklısınız", "Çözeceğiz" ve "Düzenleme yapacağız" denildiğini belirten Tilkici, ancak sorunların önemli bölümünün çözülmediğini söyledi. "Biz artık söz değil, kanun ve uygulama istiyoruz. Çünkü yıllardır verilen sözlerin tutulmaması, uzman çavuş camiasında derin bir hayal kırıklığı oluşturmuştur" diyen Tilkici, özlük haklarının yönetmeliğe bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun özlük haklarına ilişkin hükümleri konusunda Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelere işaret eden Tilkici, uzman çavuşların mesleğe girişinden emekliliğine kadar tüm özlük haklarının açık, anlaşılır ve kanun güvencesi altında düzenlenmesini istedi.

Ali Tilkici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, milletvekillerine ve siyasi parti yöneticilerine seslenerek, şunları söyledi:

"Biz uzman çavuşlar sizden ayrıcalık istemiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz sadece emeğimizin karşılığını, hukukun gereğini, eşitliği, adaleti ve mesleki güvenceyi istiyoruz. Biz bu ülkenin en zor günlerinde görev yaptık. Terörle mücadelede vardık. Sınırda vardık. Operasyonda vardık. Şehit verirken vardık. Gazi olurken vardık. Terörsüz Türkiye hedefinde üzerimize düşen görevi yaparken de yine biz vardık. Fakat hak dağıtılırken çoğu zaman görünmedik. Artık görünmek istiyoruz. Artık duyulmak istiyoruz. Artık yıllardır ertelenen sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz."