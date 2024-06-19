Vahap Seçer, Toroslar'da Yaşayan Yurttaşlarla Bayramlaştı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Toroslar İlçesi'nin mahallelerini ziyaret ederek yurttaşlarla bayramlaştı. Buluşmada ilçe belediye başkanları ile ortaklaşa çalışacaklarını söyleyen Seçer, "Uyumun olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde mutluluk olur. Her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Bayramlaşma ziyaretlerinde Başkan Seçer'e, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş ile Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile muhtarlar eşlik etti.

Seçer Toroslar'ın yaylarında yurttaşlarla bayramlaştı

İlk olarak Aladağ Mahallesi'ne giden Seçer, Toroslar'ın yaylarında yaşayan yurttaşların bayramını kutladı. Halktan aldığı oy ve desteklere ilişkin formülü açıklayan Seçer, "Herkesin kimliğine, görüşüne ve yaşam biçimine saygı duyarak, bir yönetici olarak herkese adaletli hizmet götürmek, adalet dağıtmak, insanları sevmek işin formülü. Amacımız ve şiarımız belli; Toroslar'da ikinci 5 yılımızda Abdurrahman Başkan'la beraber yürüyeceğiz" dedi.

Toroslar'ın kaderinin değişeceğini kaydeden Seçer, "Elimizi vicdanımıza koyduk, hakkaniyetli olduk. Siyaset gütmeden her yere ulaşmaya da gayret ettik. İnsanlar memnun ki Türkiye'de hiçbir büyükşehir belediye başkanında olmayan bir oy oranıyla bizi tekrar seçti. Demek ki gittiğimiz yol doğru" diye konuştu.

"Her şey çok daha güzel olacak"

Yeniköy'e yaptığı ziyarette de yoğun ilgiyle karşılaşan Seçer, yurttaşlardan aldığı oylar nedeniyle daha da çok çalışacağını vurgulayarak, "Çıtayı öyle bir yere getirdik ki bundan sonra bu makamlara niyet edecek olanların işi de zor. Şimdi artık tablo değişti, biz milletimizin ferasetine inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi, halkın son seçimlerde çalışan başkanlara oy verdiğini söyledi.

Vatandaşın kararlı duruşu sayesinde Meclis çoğunluğunu da elde ettiklerini belirten Seçer, hizmetlerin daha hızlı yapılacağını vurguladı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile beraber çalışacaklarını söyleyen Seçer, "Her zaman yanındayız. Ona ait hizmetleri de bizim hizmetlerimiz gibi görürüz. Beraberce ortaklaşırız, Büyükşehir'in gücünü, birikimini yansıtırız, vatandaşımızın hizmetini kusursuz yapmak için gayretimizi gösteririz. Uyumun olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde mutluluk olur. Her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Halkın desteğine inanıyoruz ve güveniyoruz"

Daha sonra Bekiralanı Mahallesi'nde herkese huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Seçer, şöyle konuştu:

"Ülkeyi, milleti, memleketi sevmek, nara atarak ve kahramanlık söylemleriyle olmaz. Atatürk ne demiş? 'Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır.' Biz de vazifemizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bize çalışacak insan lazım, bizler çalışıyoruz. Ben inanıyorum 5 yıl sonra Toroslar çok farklı noktalarda olacak, herkes bunu görecek. Bir süredir Mersin'e gelmeyen vatandaşlar; 'Mersin değişmiş, şehir olmuş, sokakları tertemiz olmuş. Yolları, sahili çok güzel olmuş' diyorlar. Bunu size söylemiyorlar, vatandaş sandıkta oy verdi, memnuniyetini zaten öyle gösterdi."

Toroslar'da yaşayan vatandaşların önceki dönemde yaptıkları şikayetleri artık yapmadıklarını ve değişimin olduğunu kaydeden Seçer, "Halkın desteğine inanıyoruz ve güveniyoruz. Demokrasilerde en büyük güç halkın gücüdür, en büyük destek halkın desteğidir. Buna inanıyoruz" dedi.

Ardından Soğucak Mahallesi'ne geçen Seçer burada da hem esnaf ziyareti yaptı hem de vatandaşların bayramını kutladı. Kahvehanede oturan vatandaşlarla selamlaşan Seçer, 'İyi Bayramlar' dileğinde bulundu.

"Biz hizmetlerimizde adaletli hizmeti ilke edinmişiz"

Ayvagediği'nde de esnafla bir araya gelen Seçer, yıllarca yaşanılan su sorununun ortadan kaldırıldığını kaydetti. Halka seslenen Seçer, "Buraya hizmet yaparken sadece Ayvagediği'ne hizmet yapmıyoruz. Mersin'in değişik ilçelerinden buraya gelen yaylacı vatandaşlara da burada hizmet veriyoruz. Buraya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi hiç esirgemedik. Mersin'de yüzde 60 vatandaşın desteğiyle seçildik. Emin olun o yüzde 40 oy vermeyen de bir dahaki seçimlerde verecek, ondan eminiz" diye konuştu.

"Başkanlar değişti. Yine çok şey değişecek, daha çok hizmet olacak"

Mersin'de çok şey değiştiğini söyleyen Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlar değişti yine çok şey değişecek, daha çok hizmet olacak. Görüyorsunuz çalışıyorlar, işleyen demir ışıldar. Bizi kimse zorla buraya getirmedi. Biz çıktık; 'Başkanlık yapacağız' dedik ve oy istedik. İnsanlar bize güvendi, inandı. İlk 5 yılda onurumuzla, şerefimizle yüklendiğimiz görevi harfiyen yerine getirdik. Her siyasi görüşten insanın bizim insanımız olduğunu biliyoruz. Toroslar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi fark etmez. Bütün belediyeler kardeş belediyedir."

"Her hizmetimde sosyal demokrat belediyeciliği göstereceğim"

Son olarak da Gözne Mahallesi'ne geçen Seçer, seçimlerde sosyal demokrat bir Başkan adayı olarak yüzde 60 oy aldığını söyledi. Mersin'de çok fazla milliyetçi ve muhafazakar insanın oyunu aldığını belirten Seçer, "Herkesin kendini bulduğu bir şehirde, 5 yıllık hizmetlerimiz sonucunda halka dokunuşumuz, söylemlerimiz, herkesi kucaklayıcı sevgi dilimiz ve insanların kalbine girmemizle biz bu kadar desteği aldık. Masa başında aritmetik hesaplarla değil, bu halkın hizmetlere verdiği oydur" diyerek, her hizmetinde sosyal demokrat belediyeciliği göstereceğini vurguladı.

"İlk 5 yılda olduğu gibi ikinci 5 yılda da güzel işler yapacağız"

Başarının artarak devam edeceğinin altını çizen Seçer, "İkinci 5 yılda çok daha güzel işler yapacağız. Bütün belediye başkanlarımız başarılı olacak. Kazandığımız ilçelerin de her zaman yanlarında olacağız, hizmetler devam edecek. Biz elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hizmetlerimiz için gece-gündüz, bayram-seyran dinlenmeyecek, bize destek olduğunuz için nasıl 5 yıldır başı dik alnı açık geziyorsanız, yine başı dik alnı açık gezeceksiniz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da konuşmalarında yurttaşların bayramlarını kutladılar. Aladağ Mahalle Muhtarı Teyfik Öz, Yeniköy Mahalle Muhtarı İbrahim Tuncer, Bekiralanı Mahalle Muhtarı Eray Nasıf, Soğucak Mahalle Muhtarı Yaşar Demir, Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli ve Gözne Mahalle Muhtarı Şevket Taşkın da mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiler.