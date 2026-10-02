Vakıflar, Edirne ve Kırklareli'de 50 cami ve Kur'an kursuna ilk yardım seti ulaştırdı - Son Dakika
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Vakıflar, Edirne ve Kırklareli'de 50 cami ve Kur'an kursuna ilk yardım seti ulaştırdı

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Vakıflar, Edirne ve Kırklareli\'de 50 cami ve Kur\'an kursuna ilk yardım seti ulaştırdı
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne ve Kırklareli'deki 50 vakıf camisi ve Kur'an kursuna ilk yardım seti dağıttı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, setlerin acil durumlarda vatandaşlar ve öğrenciler için ulaştırıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne ve Kırklareli'deki vakıf camileri ile Kur'an kurslarına ilk yardım setleri dağıtıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, acil durumlarda vatandaşların ve öğrencilerin kullanabilmesi amacıyla temin edilen ilk yardım setleri, bölgedeki 50 vakıf camisi ve Kur'an kursuna teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda hayır hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, Edirne ve Kırklareli'de toplam 50 vakıf camisi ve Kur'an kursuna ilk yardım seti ulaştırdıklarını söyledi.

Çalışmanın, 1200 yılında Sivas'ta kurulan Keykavus İbni Sultan Keyhusrev İbni Sultan Kılıçarslan Vakfı'nın hayır şartı kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Saraç, vakfın şifahane yaptırarak insanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına vesile olduğunu ifade etti.

Saraç, Sultan I. Keykavus adına yapılan hayır hizmetinin günümüzde de sürdürüldüğünü belirterek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından idare olunan mazbut vakfımızın hayır şartı gereği Edirne ve Kırklareli'deki vakıf camilerimiz ile Kur'an kurslarına ilk yardım çantalarımızı dağıttık. Dileğimiz kimseye lazım olmasın, ama eksik de kalmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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