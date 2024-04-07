Vali, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı - Son Dakika
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Vali, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, tatil için kente gelen sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını isteyerek, sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmalarını temenni etti. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te bayram süresince emniyet ve jandarma teşkilatının trafik kontrollerini ve denetimlerini havadan ve karadan gerçekleştireceği belirtildi.

07.04.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Uygulamaya katılan vali sürücüleri uyardı: Sevdiklerinize sağlıkla ulaşın

Karabük Valisi Yavuz, tatil için kente gelen sürücülere "hoş geldiniz" diyerek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

KARABÜK - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 9 günlük bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri "hoş geldiniz" diyerek karşılarken, trafik kurallarına uymaları konusunda da uyardı.

Vali Yavuz beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde uygulama yaparak, şehre gelen sürücülere "hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Sürücülerden emniyet kemerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını isteyen Vali Yavuz, "Kurallara uyuyoruz, sevdiklerimize, sağlıkla, huzurla kavuşuyoruz" dedi.

Vali Yavuz, araçlarda bulunan çocuklara da meyve suyu, çikolata ve düdük verdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz, şuanda ülke genelinde ciddi bir trafik hareketliliği olduğunu belirtti.

Karabük'te de gerek İstanbul tarafından gelip, Samsun tarafına giden 21 ili birbirine bağlayan Kemikli Rampası'nda, gerekse Kastamonu güzergahında, gerekse Bartın güzergahında ciddi bir trafik hareketliliği olduğunu aktaran Vali Yavuz, "Bizler de İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla hem emniyet teşkilatı olarak hem de jandarma teşkilatı olarak bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık ve planladık. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 20 noktada 20 ekibimiz yine aynı şekilde, jandarmada da, jandarma teşkilatımızla, 20 ekibimizle, trafik kontrollerini ve denetimlerini havadan ve karadan yapıyorlar" diye konuştu.

Karabük'ün huzur ve güvenliği için asayiş ve güvenlik noktasında da her türlü tedbirleri aldıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Gerek otogarlarımızda, gerek yollarımızda gerekse vatandaşlarımızın geçtiği istikametlerde havadan, karadan denetimler devam ediyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu anlamda bayram süresince bizler görevimizin başında olacağız. Gerek emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımızla, jandarma teşkilatındaki arkadaşlarımızla, gerekse diğer kurumlarımızla birlikte her türlü bayram tedbirlerini, Karabük Valiliğinin koordinesinde planladık ve bayram süresince vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için onların can ve mal güvenliği için bu anlamda sahada olacağız."

"Trafik kurallarına uymalarını özellikle bekliyoruz"

"Ben tabii ki bayramlar sevinçtir, bayramlar kavuşmadır, buluşmadır, vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum" diyen Vali Yavuz, "Trafiğe çıkarken, yola çıkarken emniyet kemerini takmalarını, trafik kurallarına uymalarını, takip mesafesine uymalarını, aynı şekilde hatalı sollama noktasında dikkatli olmalarını, cep telefonu kullanmamalarını, yorgunluk veya bu anlamda trafikte araç kullanamayacak durumda belirtiler hissettikleri zaman dinlenmelerini ve yorgun olarak yola çıkmamalarını özellikle diliyorum. Çünkü yola çıkan vatandaşlarımızı sevdikleri onları sağlıkla huzurla bekliyorlar. Onlarla kavuşmak istiyorlar. Ben de sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımızın bu kavuşmaya, bu mutluluğa engel olacak bir kazaya sebebiyet vermemeleri için aynı şekilde yola çıkan diğer vatandaşlarımıza da onlara da bir kazaya karışmalarına sebebiyet vermemeleri için trafik kurallarına uyarak, gidecekleri yerlere, varacakları yere, sağlıklı, huzurla varmalarını bekliyoruz. Trafik kurallarına uymalarını özellikle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Mustafa Yavuz, Jandarma, Karabük, Güvenlik, Valilik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı - Son Dakika

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