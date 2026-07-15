Van'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü - Son Dakika
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Van'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü

Van\'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü
15.07.2026 22:46
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Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Demokrasi Yürüyüşü’nde vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyerek ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Yürüyüşün ardından Beşyol Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şehitler için dua ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması izlendi.

VAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'nde vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü. Kalabalık yol boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Van Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, İskele Caddesi'ndeki Emniyet Kavşağı'nda başladı. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, şehit aileleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Emniyet Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Polis ekipleri yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alırken, kortejin önünde polis araçları yer aldı. Kalabalık yol boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından Beşyol Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Şehitler için dua edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan takip edildi. Programda ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı slayt gösterisi ile 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü - Son Dakika

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