Van\'da 23. Tiyatro Şenlikleri Başladı

16.05.2026 11:15
Van'da farklı illerden gelen tiyatrocular, çocuklar için eğlenceli oyunlar sahneledi.

Van'a "23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" için farklı illerden gelen tiyatrocular, sahneledikleri oyunlarla gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdirmek, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını sağlamak amacıyla 2003'ten bu yana organize edilen şenlikte, bu yıl da birbirinden farklı oyunlar yer aldı.

Van Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte, İzmir, Bursa, Adana, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Sivas ve Antalya'dan kente gelen oyuncular, okullarda ve ilçe merkezlerinde sahneledikleri oyunlarla gençlere ve çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Kentteki çocukları birbirinden güzel oyunlarla buluşturan tiyatro sanatçıları, etkinliklere gösterilen ilgi karşısında büyük memnuniyet yaşadı.

"İlçelerimize kamyonlarımızı yolladık"

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Titiz, AA muhabirine, çok kapsamlı ve renkli bir şenlik düzenlediklerini söyledi.

Farklı şehirlerin devlet tiyatrolarını misafir ettiklerini belirten Titiz, "Kapanış oyunumuzu Trabzon Devlet Tiyatrosu gerçekleştirecek. İlçelerimize kamyonlarımızı yolladık. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 'Alacalı Şemsiye' oyununu ilçelerimizde sahneliyor. Yine Sivas Devlet Tiyatrosu 'Pofu' adlı oyunla ilçelerimizde çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor." dedi.

Şenliğin yıllardır aynı heyecanla devam ettiğini vurgulayan Titiz, şunları kaydetti:

"Şenliğimiz, çocukların katıldığı ve ürettiği nadir şenliklerden biri. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz şenliğimizi destekleyerek bu coşkuyu bütün şehre yaydı. Diğer festivallerden farklı olarak çocukların üretip sahnelediği oyunlarla izleyicileri buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Okullarımızı seçtikten sonra oyun belirleme aşamasında Devlet Tiyatromuzun sanatçılarıyla çocuklarımızı buluşturuyoruz."

Öğrenciler ve sanatçıların birlikte çalışarak oyunlara hazırlandığını anlatan Titiz, çocukların da oyunun nasıl çıkacağı, hangi aşamalardan geçtiği ve seyirciyle nasıl buluştuğu konusunda güzel bir deneyim kazandığını ifade etti.

"Binlerce kilometre uzaktan geliyoruz"

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Melisa İclal Yamanarda Zurnazanlı ise Van'da 23 yıldan bu yana tiyatro şenliğinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Şenliğe ilk kez katıldığını söyleyen Zurnazanlı, "Şenlik çok büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bugün 11 çocuğumuzla buluştuk ve hepsi cıvıl cıvıldı. Çok keyifli bir oyun geçirdik. Festival çok güzel geçiyor. İkinci oyunumuza çıkacağız ve yine çocuklarla buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Van Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tuğrul Ozan Tuğrul da 8 yıldır katıldığı şenliğin dolu dolu geçtiğini, çok eğlenceli oyunların sahnelendiğini dile getirdi.

Çocukların ve okulların da şenlikte yer aldığını ifade eden Tuğrul, şöyle konuştu:

"Şenliğimize farklı şehirlerden gelen devlet tiyatrolarımız var. Bunun yanı sıra okullarımızdaki öğrencilerle çalıştığımız oyunlarımız mevcut. Bu süreçte sanatçılarımız katkı verdi, danışmanlık yaptı. Çocuklarımız burada sahneye çıkmanın keyfini yaşıyor. O gün tiyatromuz, sahnemiz onların oluyor. Bundan etkilenenler daha sonra bizimle daha fazla çalışabilecek imkana sahip oluyor."

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Serap Uluyol Karanfilci, Van'da olmanın, şenliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuklarla bir arada bulunmanın çok güzel olduğunu anlatan Karanfilci, "Çocuk oyununun enerjisi bir başka oluyor. Birliktelik halini çocuk oyunlarıyla daha fazla hissediyoruz. Bambaşka şehirlerden bambaşka enerjiler Van'da bu festivalin coşkusuyla bir arada oluyor. Binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Birlikte olmanın o mutluluk veren enerjisi her şeye değiyor. Festivallerimizin hep devam etmesini çok arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

