Van'da 4 Kadın, Glomus Tümöründen Kurtuldu

Van\'da 4 Kadın, Glomus Tümöründen Kurtuldu
Van'a gelen 4 kadın hasta, glomus tümörü ameliyatlarıyla sağlığına kavuştu.

Farklı illerden tedavi için Van'a gelen 4 kadın hasta, halk arasında "şah damarı tümörü" olarak bilinen glomus tümörü ameliyatlarıyla sağlığına kavuştu.

Ankara'da yaşayan 51 yaşındaki Öznur Görgülü, Adana'da yaşayan 51 yaşındaki Neslihan Keçeli, Kütahya'da yaşayan 50 yaşındaki Meryem Baştürk ile Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Handan Kazancı, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle bulundukları illerde hastanelere başvurdu.

Hastalar, gittikleri bazı sağlık kuruluşlarında ameliyatın riskli olduğu, çeşitli sorunlar yaşayabilecekleri yönünde uyarılar aldı.

Bunun üzerine farklı mecralarda araştırma yapan hastalar, Van'daki Lokman Hekim Hastanesinde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı.

Daha önce aynı operasyonu geçiren hastalarla da iletişime geçen ve olumlu geri dönüşler alan kadınlar, Başel'in daveti üzerine Van'a geldi.

Yapılan tetkiklerde, hastalarda halk arasında "şah damarı tümörü" olarak bilinen 4 ila 4,5 santimetrelik glomus tümörü tespit edildi.

Prof. Dr. Başel ve ekibi tarafından açık yöntemle gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren ameliyatlar sonrasında hastalar sağlığına kavuştu.

Şikayetlerinden kurtulan 4 kadın hasta, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum"

Kütahya'dan gelen Meryem Baştürk, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce Kütahya'daki sağlık merkezlerine başvurduğunu ve burada çekilen MR ile ultrasonlarda glomus tümörü teşhisi konulduğunu söyledi.

Ağustos ayına ameliyatının planlandığını ve bu süreçte sosyal medyadan Halil Başel'in çalışmalarına denk geldiğini belirten Baştürk, şunları kaydetti:

"Ameliyatlarını, çalışmalarını araştırdım. Eşimle ve oğlumla paylaştım. Onlar da araştırdılar. Hocamızla konuştuk. 'Vakit kaybetmeyin. Bu tümör büyür' dedi. İyi ki geldik. Tümör neredeyse 1 santim büyümüş. Kütahya'da 3,27 santimetreydi, burada 4,2'ye çıkmış. Ameliyat oldum, başarılı geçti. Hocamdan Allah razı olsun. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum."

Ankara'dan gelen Öznur Görgülü ise yaklaşık bir ay önce yaşadığı şikayetler üzerine başvurduğu sağlık merkezinde glomus tümörü teşhisi konulduğunu dile getirerek, "Ankara'da birçok hastane ve doktorla iletişime geçtim, hastalığımın tedavi yöntemlerini araştırdım. Arkadaşımın tavsiyesiyle hocamızla iletişime geçtim. Bayramdan sonra ameliyata alındım. Çok şükür, ameliyatım iyi geçti. Daha önce başvurduğum merkezlerde 'Masada kalırsın, felç olursun' gibi ciddi şeyler söylediler. Bunları duyunca çok korkmuştum. Tansiyonum çok yükseliyor, panik atak krizleri geçiriyor ve geceleri uyuyamıyordum. Bu yüzden ameliyat olmaktan vazgeçmiştim. Hastanın doktora güvenmesi çok önemli. Tedavimin olumlu sonuçlanmasından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Gıda mühendisi Neslihan Keçeli de Adana'dan tedavi için Van'a geldiklerini ve hastalık sürecinin yaklaşık bir ay içinde geliştiğini anlattı.

Keçeli, "Hastanede tümör tanısı aldım. Ameliyat edilmesi gerektiği, ancak kalp damar cerrahının da görmesi gerektiği söylendi. Çok nadir görülen bir tümör olunca endişelendim. İnternet üzerinden araştırmaya başladığımda hocamızın çalışmalarıyla karşılaştım. Kendisiyle iletişime geçtim. Ailem de cesaretlendirdi. Buraya geldik. Ameliyatım başarılı geçti." dedi.

"Beklemek tümörü ortadan kaldırmıyor"

Prof. Dr. Başel, glomus tümörünün çok nadir görüldüğünü belirtti.

Bu tür vakalarda takip önerilerinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Başel, şunları kaydetti:

"Hastalarımızdan ikisinin tümörü 3 ay içinde 1-1,5 santimetre büyümüştü. Beklemek tümörü ortadan kaldırmıyor, aksine büyütüyor ve ameliyatı zorlaştırıyor. Bu nedenle tanı konulur konulmaz uzman bir hekime başvurmak gerekiyor. Hastalara tanı konulur konulmaz alanında uzman bir hekime başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çıkarılabilecek tümörlerde ilk tercih ameliyat olmalıdır. Glomus tümörleri yüzde 80 kadınlarda görülüyor. Bu hafta ameliyat ettiğimiz dört hasta da kadındı. Tümörleri büyük boyuttaydı. Küçük tümörlerde risk düşük olduğu için hastaları korkutmuyor ama bizim hastalarımızın tümörleri 4 santimetre ve üstündeydi. Bu tümörler çoğu damarı sarmış özellikli tümörlerdir. Geliştirdiğimiz tekniklerle ameliyatlarımızı yaptık. Dört hastamızda da hiçbir komplikasyon gelişmedi, durumları iyi. Hastalarımızı taburcu ettik."

Glomus tümörünün erkeklerde de görülebildiğini, bazı tümörlerin hormon salgılayarak yüksek tansiyona yol açabildiğini anlatan Başel, "Ameliyat sonrası tansiyon düzeliyor. Bu ameliyat, boyun bölgesinde yapıldığı için çok riskli bir yer. Burada şah damarı, beyin toplardamarları, 12 beyin siniri, kalbin siniri, yemek ve soluk borusu gibi hayati yapılar mevcut. Vücudun en zor bölgelerinden biri burası. Bu tür ameliyatları başarıyla yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 4 Kadın, Glomus Tümöründen Kurtuldu - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı Meğer saplantılı aşıkmış Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:46
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
