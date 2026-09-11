Van'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde 660 öğrenci için temizlik seferberliği - Son Dakika
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Van'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde 660 öğrenci için temizlik seferberliği

Van\'da Atatürk Anadolu Lisesi\'nde 660 öğrenci için temizlik seferberliği
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmen, idareci ve temizlik personeli, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okulda temizlik seferberliği başlattı. 660 öğrencinin eğitim göreceği okulda sıralar, masalar ve pencereler silinip sınıf, koridor ve lavabolar köpüklü suyla yıkandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmen, idareci ve temizlik personeli, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okulda temizlik seferberliği başlattı. 660 öğrencinin eğitim gördüğü 32 derslikli okulda öğretmenler sıra, masa ve pencereleri silerken, temizlik personeli de sınıf ve koridorları köpüklü suyla yıkayarak yeni eğitim yılına hazırladı. Lisenin Müdürü Yusuf Sarıkaya, yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Van'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda bakım, onarım, boya ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde de idareci ve öğretmenler, temizlik personeliyle birlikte sınıfların genel temizliğini yaptı. Öğretmenler sıraları, masaları ve pencerelerin camlarını silerken, temizlik personeli ise sınıf, koridor ve lavaboları temizledi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK'

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Sarıkaya, yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Öğrencileri özlediklerini belirten Sarıkaya, "Öğrencilerimiz okulu, biz de onları çok özledik. 14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde hijyenik bir ortamda çocuklarımızın eğitim görebilmesi için tüm arkadaşlarımız seferber oldu. Bütün sınıflarımızın genel temizlikleri yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin cıvıl cıvıl okulda koşuşturup ders görmelerini bekliyoruz. Öğrencilerimizi 14 Eylül itibarıyla okulumuza bekliyoruz" dedi.

'660 ÖĞRENCİ VE 65 ÖĞRETMENLE BAŞLIYORUZ'

Okulda sınıfların yanı sıra koridor ve lavaboların da titizlikle temizlendiğini ifade eden Sarıkaya, bu yıl 660 öğrenci ve 65 öğretmenle eğitim öğretime başlayacaklarını belirterek, "Sınıfların, koridorların ve lavaboların genel temizlikleri yapıldı. Özellikle lavaboların temizliğini yaparak hijyenik bir şekilde hazır hale getirdik. Bu sene okulumuz 660 öğrenci ve 65 öğretmenle eğitim öğretime başlıyor. Yeni gelen 120 öğrencimizi de 2030 mezunları olarak değerlendiriyoruz. Onlara 'Hoş geldiniz' diyoruz. Onların heyecanlarını paylaşıyoruz" diye konuştu.

'70'E YAKIN ÖĞRENCİMİZ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİ'

Geçen eğitim öğretim yılında mezun olan öğrencilerin önemli başarılara imza attığını belirten Sarıkaya, yaklaşık 70 öğrencinin çeşitli üniversitelere yerleştiğini söyledi. Sarıkaya, "2025-2026 eğitim öğretim yılında mezun olan 12'nci sınıf öğrencilerimiz, bir üst akademik yerlere yerleştiler. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve birçok fakülteye yerleşen yaklaşık 70'e yakın öğrencimiz var. Asıl başarıyı yine bu sene 12'nci sınıfa geçen öğrencilerimizle de yapacağız" dedi.

'ERDEMLİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ'

Öğrencileri üniversiteye hazırlamanın yanı sıra akademik başarıyla birlikte değerler eğitiminin önemine de dikkat çeken Sarıkaya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi üniversiteye yerleştirmenin yanında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programıyla birlikte erdemli öğrenciler de yetiştirme gayretindeyiz. Bununla ilgili öğretmenler kurulu toplantımızda önlemler aldık. Geçen senenin değerlendirmesini yaptık. Bu sene yapacaklarımızı da kurul toplantısında görüşerek hazır hale getirdik. İnşallah her konuda hazırız ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çeşitli kurslara ve seminerlere katılarak bilgi ve becerilerini sahaya yansıtmaya hazırlar. Öğretmenlerimizin hepsi deneyimli. Bizler de zaman zaman bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde 660 öğrenci için temizlik seferberliği - Son Dakika

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