Van'da Çığ Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Çığ Eğitimi Başladı

Van\'da Çığ Eğitimi Başladı

AFAD, olası çığ riskine karşı 35 kişilik ekiplere eğitim veriyor. Eğitimler Şubat sonuna kadar sürecek.

01.02.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Ağrı, Sivas ve Siirt'ten gelen 35 kişilik ekiplere, olası çığ riskine karşı eğitimler veriliyor.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler devam ediyor.

Meydana gelebilecek çığ vakalarında arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla kentteki güvenlik güçlerine eğitim veren AFAD İl Müdürlüğü, başka illerden gelen AFAD personellerine yönelik eğitim faaliyetlerini de yürütüyor.

AFAD Başkanlığının talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır, Siirt, Sivas ve Ağrı illerinden Van'a gelen 35 personel, teorik ve pratik eğitim aldı.

İl Müdürlüğünün yerleşkesindeki eğitimin ardından Van- Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne götürülen personel, karla kaplı alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, ekipmanların doğru kullanımı ve arama-kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

"Eğitimlerimiz şubatın sonuna kadar devam edecek"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, ilin coğrafi yapısından dolayı çığların yaşandığını söyledi.

Eğitim ve müdahale kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Ulutaş, "Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde güvenlik korucularına ve jandarma personeline çığda arama ve kurtarma eğitimleri verdik. Daha sonraki süreçlerde AFAD başkanlığımızın talimatıyla Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Ağrı illerinden 35 personele eğitim veriyoruz. Arama kurtarma eğitimlerinin dışında çığ meydana geldiğinde havanın kötü olmasına karşı kış kampçılığı eğitimi de programda yer alıyor." diye konuştu.

Ekiplerin sahada dinlenme veya bölgede kalmalarını gerektiren durumlarda almaları gereken tedbirler konusunda da bilgilendirildiğini anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Geri dönme durumları olmadığı zamanlarda verdiğimiz eğitimlerle kar mezarı gibi yapılar yaparak kendilerini korumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sondalama, çığ bölgesine nasıl girilir, çığ bölgelerinde sıcak, soğuk ve ılık alanların tespiti, müdahalenin nasıl yapılacağı gibi konular üzerinde bilgilendirme yapıyoruz. Eğitimlerimiz şubatın sonuna kadar devam edecek."

"Çığda nasıl çalışma yürüteceğimizi öğrendik"

Siirt'ten gelen arama kurtarma teknisyeni Aslı Şen de 2 bin 225 rakımlı alanda uygulamalı eğitim aldıklarını dile getirdi.

Çığ bölgesinde nasıl yürümeleri gerektiği, nasıl daha hızlı hareket edebilecekleri konusunda bilgiler aldıklarını anlatan Şen, "Bu eğitimlerden önce çığda ne yapmamız gerektiğini tam anlamıyla bilmediğimizi anladık. Çığ parkurları, çığda daha güvenli alanların oluşturulması ve çığda nasıl arama çalışması yürüteceğimizi öğrendik." diye konuştu.

Diyarbakır'da 15 yıldır arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Abdulkadir Acun ise "Olası afetlerde koordinasyonun sağlanması, teknik malzeme kullanımı, kötü hava koşullarında ne yapmamız gerektiği konularında eğitim alıyoruz. Kar katmanları arasındaki sertliği ölçemiyorduk, aldığımız eğitim sayesinde bunları değerlendirebiliyoruz." dedi.

Sivas'tan 15 kişilik ekiple gelen Yılmaz Şahinbay, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları çığla ilgili eğitimlerin çok faydalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Siirt, Sivas, Yaşam, Ağrı, AFAD, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Çığ Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Çığ Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.