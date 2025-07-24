Van'da İHA'lar 30 Bin Saat Uçtu - Son Dakika
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Van'da İHA'lar 30 Bin Saat Uçtu

24.07.2025 11:13
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Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA'lar, 2016'dan beri bölge güvenliğine önemli katkılar sağladı.

YILMAZ KAZANDIOĞLU/NAZLI TİMUR - Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Havacılık Şube Müdürlüğünde konuşlu insansız hava araçları, 2016'dan bu yana 30 bin saatlik uçuş gerçekleştirerek bölgenin güvenliğinin sağlanmasına katkı sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde Van'da 2016'da kurulan filodaki insansız hava araçları, çevre illerin yanı sıra İran ve Irak sınırlarında görev yapan güvenlik güçlerinin en büyük destekçilerinden biri oldu.

Filoda yer alan Bayraktar TB2 tipi İHA ve SİHA'lar terörle mücadelenin yanı sıra istihbarat, asayiş, kaçakçılık, narkotik, göçmen kaçakçılığı, trafik denetimleri, yangın ve arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

Van'da 9 yıllık süreçte 30 bin saatlik uçuş yapan insansız hava araçları, bölgenin kontrol altında tutulması ve güvenliğin sağlanması konusunda en etkili unsurlardan biri oldu.

Havacılık Şube Müdürlüğünde görevli komiser, AA muhabirine, operasyonel tüm faaliyetler ve kritik görevlerde yer aldıklarını söyledi.

Kentin ve bölgenin huzuru, güvenliği için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan komiser, "Havacılık Şube Müdürlüğü olarak 2016 yılından itibaren Van ve çevre illere envanterimizdeki helikopter, İHA ve SİHA'larla başta terörle mücadele ve istihbarat olmak üzere kaçakçılık, narkotik, asayiş, göçmen, trafik denetleme ve diğer şubelerden, hem Van hem de çevre illerden gelen talepleri karşılamaktayız. Ek olarak yangın, deprem ve arama kurtarma gibi konularda da gelen talepler değerlendirilip Havacılık Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde istenilen bölgelere uçuş planlamamızı yapmaktayız." diye konuştu.

"Görüntüler anlık olarak uçuş talebini yapan birimlere iletilebilmektedir"

Filo kurulduğundan bu yana insansız hava araçlarının yaklaşık 30 bin saat uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden komiser, şunları kaydetti:

"Van Havacılık Şube Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda bulunan bütün illere uçuş yapabilecek kabiliyetimiz bulunmaktadır. Zorlu hava koşullarında öncelik uçuş emniyeti olmak üzere, talepler değerlendirilerek gece gündüz fark etmeksizin uçuş faaliyetlerimiz devam etmektedir. Uçuşlarımızdan alınan görüntüler anlık olarak uçuş talebini yapan birimlere iletilebilmektedir. Anlık alınan görüntüler sayesinde yer ekiplerine gelebilecek herhangi bir tehdidi önceden görüp tedbir almalarını sağlamakla beraber operasyonel tüm faaliyetlerin uygulanmasında çok kritik görevleri başarıyla icra etmekteyiz. Polis Havacılık olarak uçuş emniyeti gözetilerek havada ve yerde emniyet için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da İHA'lar 30 Bin Saat Uçtu - Son Dakika

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