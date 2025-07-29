Van'da Medya ve Kültür Sanat Buluşması

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında farklı illerden Van'a gelen gazeteciler, tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezen gazetecilere, Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin eşlik etti.

İstanbul'dan gelen gazeteci Bedir Acar, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Bölgede birçok turizm kentinin bulunduğunu belirten Acar, "Van Gölü kıyısındaki güzellikler ve Bitlis'in tarihi dokusu etkileyici. Medeniyetlere ev sahipliği yapan Van, tarihiyle insanların ilgisini çekiyor." dedi.

Ankara'dan gelen Cansel Yıldız ise "Beş günlük programımız kapsamında üç ili gezdik. Buranın tarihi, doğası ve kültürü hepimizi derinden etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.