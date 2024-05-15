Van'da Sağlıklı Hayat Merkezleri Binlerce Vatandaşa Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Van'da Sağlıklı Hayat Merkezleri Binlerce Vatandaşa Hizmet Veriyor

Van\'da Sağlıklı Hayat Merkezleri Binlerce Vatandaşa Hizmet Veriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde açılan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, kanser taramaları başta olmak üzere birçok sağlık hizmeti sunulmaktadır. Merkezlerde beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız sağlığı, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi alanlarda hizmet verilmektedir. Merkezlerin amacı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktır. Ayrıca merkezlerde gebe ve bebek dostu sınıfları da bulunmaktadır.

15.05.2024 13:22
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Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde 5 yıl önce hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, binlerce vatandaş birçok sağlık hizmetinden yararlanma imkanı buluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde açılan merkezlerde kanser taramaları başta olmak üzere beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız sağlığı, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi alanlarda hizmet veriliyor.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, gazetecilere, sağlıklı hayat merkezlerinin vatandaşın yaşam kalitesini artırdığını söyledi.

Yaşam merkezinde kanser taramaları yaptıklarını ifade eden Kul, şöyle konuştu:

"8 kadından biri sağlıklı olduğu halde ileride meme kanseri olabiliyor. Bu çok önemli ve büyük bir rakamdır. Biz bunu erken teşhis etmeye çalışıyoruz. Aile hekimleri hastalarını arayarak Aile Sağlığı Merkezinde bir araya getiriyorlar. Bu hastaları merkezimize ulaştırıyoruz. Burada gerekli taramalarını yaparak aldığımız yere bırakıyoruz. Merkezimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Randevu alınması zor değil. Aile hekimlerinin yanı sıra hastane tarafından da vatandaşlar bize yönlendiriliyor."

Gebe ve bebek dostu sınıflarının da merkezde bulunduğunu anlatan Kul, "Annenin bebeğiyle ilişki kurmasını ve bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmesini sağlıyoruz. Gebeliğin son 3 ayında annelere eğitim veriyoruz. Bebeğe nasıl bakacağı ve nasıl emzireceği konusunda bilgilendiriyoruz. Bebek doğduktan sonra da anneye ulaşarak verilen eğitimleri uygulayıp uygulamadığını kontrol ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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