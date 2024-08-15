Van'da TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı yapıldı - Son Dakika
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Van'da TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı yapıldı

Van'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

15.08.2024 14:48
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Van'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

Atatürk Şehir Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından Filistin'in geleneksel dabke dansı sunuldu, şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Ozan Balcı, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Devletin ve milletin imkanlarını eğitime, bilgiye, bilime ve kültüre sunduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"İlimizi geleceğe hazırlıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Sadece vali değil aynı zamanda çocukların ağabeyi, gençlerin destekçisiyim. Türkiye'miz ilerlerken kentimizin de gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ulaşımdan iletişime kadar birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için 203 okulun inşaatı davam ediyor. Bunlardan 118'i bağımsız anaokulu. 4 milyon kitabı öğrencilerle buluşturduk. 300 kütüphane yaptık. İlçelerimizde bebek ve çocuk kütüphaneleri yapılıyor. Merkezde büyük bir kültür merkezi inşa ediyoruz. 26 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 300 voleybol ve basketbol sahası ile 76 halı saha yaptık."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise TÜGVA'nın eğitim alanında çok güzel işlere imza attığını ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçun büyüyerek devam ettiğini aktaran Şevli, şöyle konuştu:

"İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyoruz. Gençlerimizin Filistin'e, Gazze'ye olan hassasiyetlerini taktirle karşılıyorum. Gönül, Gazze'deki çocukların da özgürce, mutlu bir şekilde okullarına koşarak gitmelerini arzuluyor. İsrail'in yaptığı katliamların, soykırımın bir an önce bitmesini, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Yaz okulunda çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırmasını da önemli buluyorum. Akademik başarının anahtarı çok kitap okumaktan geçiyor. Kitap okumak matematik, okuduğunu anlama ve analitik düşünme becerisini geliştiriyor. Gençlerin TÜGVA'nın kamplarında kitap okumalarını, ders çalışmalarını, sanat, bilim, robotik atölyelerine katılmalarını çok önemli buluyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, öğrencilerin 6 hafta süren yaz okulunda ilmihal, Kur'an-ı Kerim, kültür, sanat, spor alanlarında eğitim aldığını aktardı.

Aslan, "Van'ın gençliği pırıl pırıl. Gözleri ışık gibi parlıyor. Kudüs'ü tekrar diriltecek olan sizlersiniz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini duydunuz mu? Çok güzel bir sözü var. 'Bizanslılar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise biz de gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz ve cesuruz' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı eski hürriyetine kavuşturdu, yani camiye çevirdi. O gün de 'Ayasofya'nın açılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir' dedi. Evet gençler size soruyorum. Kudüs'ün sokaklarını tekrar doldurmaya, Gazzeli annelerin, babaların, bebeklerin çığlıklarını sona erdirmeye, Mescid-i Aksa'yı özgürleştirene kadar çalışmaya var mısınız? Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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