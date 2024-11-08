Van\'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

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Van merkezli 6 ilde düzenlenen "yasa dışı silah ticareti" operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumda korku, panik, sindirme ve baskı yaratarak milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılanmalara yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, "yasa dışı silah ticareti" suçuna yönelik Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Şırnak, Rize'de tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

380 personelle gerçekleştirilen operasyonda 4 uzun namlulu silah, 13 tabanca, 7 uzun namlulu silah şarjörü, 9 tabanca şarjörü, çeşitli ebatlarda 719 fişek, 13 av tüfeği, 129 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.