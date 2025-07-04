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Van'da Yelken Sporuna İlgi Artıyor

Van\'da Yelken Sporuna İlgi Artıyor
04.07.2025 12:07
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Van Yelken Spor Kulübü, çocuklara yelken eğitimi vererek su sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Van'da açılan kulüple yelken sporuyla tanışan çocuk ve gençler, hem yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor hem de bu alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Son zamanlarda keşfedilen batık gemi, mikrobiyalitleriyle dalış tutkunlarının ilgisini çeken, doğal güzellikleri ve kıyılarıyla kentin en önemli değeri olan Van Gölü'nün su sporlarında da öne çıkması için çalışma yürütülüyor.

Türkiye Yelken Federasyonu bünyesindeki Van Yelken Spor Kulübü, çocuk ve gençlerin güvenli ortamda su sporları yapmalarını ve bu alanda ilerlemelerini sağlamak amacıyla kurslar düzenliyor.

Kulüp bünyesinde açılan kursa katılan 40 kişiye, temel yelkenli eğitimi verilerek uygulamalı antrenmanlar yaptırılıyor, güvenlik kuralları hakkında bilgiler aktarılıyor.

Kursa katılanlar, eğitmenler eşliğinde yelkenlilerle Van Gölü'ne açılarak farklı bir deneyim yaşıyor.

Haftanın 6 günü eğitim alan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla kendilerini geliştirerek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyor.

"Çocukların denizi ve rüzgarı tanımasını istiyoruz"

Van Yelken Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Akbulut, AA muhabirine, Van Gölü'nde yaptıkları eğitimlerle yelken sporunu tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Van Gölü'nde yelken açmanın keyifli bir deneyim olduğunu belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Vanlı çocukların yüzünü suya döndürerek yelkeni, denizi ve rüzgarı tanımalarını istiyoruz. Yıllardır bu sporuyla ilgileniyoruz. Sporun kentte yapıldığını duyurarak her kesimden sporcu yetiştirmeyi planlıyoruz. Haftanın 6 günü burada uygulamalı eğitim veriyoruz. Belli yaş gruplarına uygun eğitimler düzenliyoruz. Dünyanın en güzel gölünde yelken sporunu yapıyoruz. Göl üzerinde 5-6 farklı renk tonu görebiliyoruz ve bu bizi motive ediyor."

Van Gölü'nün bu spor için uygun olduğunu dile getiren Akbulut, "Van, İzmir'in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinden daha bol rüzgar alan bir yer. Çeşitli mineralleriyle sağlığa yararlı olan gölümüzde herkesi yelken sporunu yapmaya davet ediyoruz. Sporu yaygınlaştırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Vatandaşların yelken sporuna ilgi gösterdiğini anlatan Akbulut, 40 çocuğa eğitim verdiklerini ifade etti.

Katılımcı sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Akbulut, "Burada çocuğumuzun hem fiziği hem de düşünce kapasitesi gelişiyor. Küçük yaşlardaki çocuklar karadan denize 5 kilometre açıldığında öz güveni artıyor. Çocuklar hem eğitim hayatında hem de yapacağı diğer faaliyetlerde başarılı oluyor. Çocuklarımız teknolojiye bağımlı yaşıyorlar. Zamanlarını telefon ve tabletle öldürüyorlar. Biz de bunu önlemek için çocukların yüzünü denize çeviriyoruz. Çocukların doğaya, güneşe ve suya ihtiyacı var. Ailelerimiz çocuklarını bize güvenli bir şekilde emanet edebilirler." diye konuştu.

"Suyun üzerinde uçuyoruz, herkese tavsiye ediyorum"

Kursa katılan 13 yaşındaki Rüzgar Korkut ise "Sahile indiğim zaman yelken sporu yapanlara özeniyordum. Babam beni kulübe kaydetti ve 5 yıldır bu sporu severek yapıyorum. Profesyonellik anlamında gelişmemiz için birkaç eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. İmkanlar sağlandıkça herkesin yapabileceği bir spor. Hem heyecan hem de zevk veriyor. Suyun üzerinde uçuyoruz, herkese tavsiye ediyorum. " dedi.

16 yaşındaki Nazar Tektaş da "8 yıldır bu sporu yapıyorum. Heyecan ve mutluluk hissediyorum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Yeni kayıt olanlara yelken sporunu öğretiyoruz. Yeterli destekler sağlandığı sürece uluslararası yarışlara katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Umarım bu hedefimi gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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