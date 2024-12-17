Van'da Yöresel Reşik Ayakkabı Üretimi - Son Dakika
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Van'da Yöresel Reşik Ayakkabı Üretimi

Van\'da Yöresel Reşik Ayakkabı Üretimi

VAN'da 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen, keçi kılından yapılan ve Urartulara özgü motiflerle süslenen reşik ayakkabıların üretimini yaparak yurt içi ve yurt dışına satıyor. Emen, reşik ayakkabıların ter, kaşıntı, mantar ve koku yapmadığını belirtiyor.

17.12.2024 09:54  Güncelleme: 10:00
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VAN'da 20 metrekarelik atölyesinde 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen (56), geçmişi bir asır öncesine dayanan, keçi kılından yapılan, Urartuların ve yöresel motiflerle süslenen 'reşik' adlı yöresel ayakkabıların üretimini yapıp yurt içine ve yurt dışına satıyor. Emen, unutulmaya yüz tutmuş reşik ayakkabıların ter, kaşıntı, mantar, koku yapmadığını ve su geçirmediğini bu nedenle de birçok Avrupa ülkesinden sipariş aldığını söyledi.

Vanlı Mecit Emen, babasından kalma ayakkabı tamirciliği mesleğini 37 yıldır aralıksız sürdürüyor. Van ve çevresinde bir asır önce keçi kılından yapılarak kullanılan ve başta Urartuların kullandığı motifler olmak üzere çeşitli yöresel motiflerle süslenen 'reşik' adı verilen yöresel ayakkabılar da, Vanlı ayakkabı ustası Mecit Emen'in işlettiği 20 metrekarelik tamir evinde üretiliyor. Yöresel ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyunyünü kullanılarak desen veriliyor. Emen'in, ürettiği 'reşik' ayakkabıları yurt dışından da talep görüyor.

'37 YILDIR AYAKKABI TAMİR USTALIĞINI YAPIYOR'

37 yılık tamirci olduğunu ve 26 yıl önce 'reşik' ayakkabı üretimine başladığını belirten Emen,"20 metrekarelik bir alanda babamdan kalmış bu mesleği icra ediyorum.'Reşik' adı verilen ayakkabıyı önce Van'a, sonra Türkiye'ye, şimdi de Avrupa ülkelerine tanıtıyoruz. Bizi arayanlara sipariş üzerine gönderiyoruz. Keçi kılından yapılan bu ayakkabılar koku, ter, kaşıntı ve mantar yapmıyor. Yazın serin, kışın da sıcak tutuyor ve su geçirmiyor. Reşiki Bahçesaray'da yaşayan bir kadın tanıdığımızın taban kısmını yapmamız için bize getirmesi ile işe başlamıştık ve yıllar içerisinde de üretmeyi sürdürdük. Şu an için İsviçre, Avusturalya ve Almanya'dan siparişler alıyoruz. Burada 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Talep istediğimiz gibi olmasa da günümüz koşullarında iyi gidiyor diyebiliriz. Urartu ve yöresel motifleri kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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