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Van Depremi Sonrası Kaza Geçiren Gürcistan Uçağı, 12 Yıl Sonra Satıldı - Son Dakika
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Van Depremi Sonrası Kaza Geçiren Gürcistan Uçağı, 12 Yıl Sonra Satıldı

Van depremi sonrası yardım getiren ve Erzurum Havalimanı'nda kaza geçiren Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra satıldı. Erzurumlu iş insanı Tayfun Alagaş, uçağı kafe restoran olarak kullanmayı planladıklarını söyledi. Uçak, havalimanından çıkarılarak uygun bir alana taşınacak.

03.01.2024 - 14:44,
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VAN depremi sonrası yardım getiren ve iniş yaptığı Erzurum Havalimanı'nda kaza kırıma uğrayan Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce ihaleyle satıldı. Erzurumlu iş insanı Tayfun Alagaş, 1,8 milyon liraya aldıkları uçağı kent merkezinde kafe restoran olarak kullanmayı planladıklarını söyledi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getirilen Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosu boşaltılarak, parka alınan uçağın pilot kabinine depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı çarptı. Kokpitte büyük hasar oluşan uçak, havalimanının park bölümüne çekildi. Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklardaki hasarlar, sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağı, kırılan kanadı onarıldıktan sonra ülkeye götürüldü.

Kokpit bölümünde hasar oluşan, üzeri brandayla örtülen ve o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçak için geçen yıl satış kararı verildi. DHMİ Genel Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım 2021'de açık artırma yapıldı. 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağa alıcı çıkmadı. DHMİ Genel Müdürlüğü, uçağın satışı için ikinci kez ihale düzenledi. Hurdaya ayrılan uçağın ihalesine 30'a yakın şirket müracaat etti. DHMİ Genel Müdürlüğü Salonu'nda 22 Şubat 2022 günü saat 14.30'da yapılan ihale sonucunda uçak, yaklaşık 1,8 milyon lira bedelle Erzurumlu iş insanı Tayfun Alagaş'a satıldı.

UÇAK PARÇALANDI

İş insanı Tayfun Alagaş, kafe ve restorana dönüştürmek amacıyla satın aldığı uçağı Erzurum Havalimanı pistinden çıkarmak için 5 ayrı parçaya böldürdü. Kanat ve kuyruğu sökülen uçak, TIR'la havalimanı dışına çıkarıldı. Araziye konulan uçakla ilgili projelerini hazırlayan Alagaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek uygun bir alanın belirlenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in projesine destek verdiğini söyleyen Tayfun Alagaş, Van depremi için yardım malzemesi getiren uçak yaşanan kaza sonrası kokpit arızası sebebiyle Erzurum Havalimanı'nda kaldı. Yaklaşık 12 yıl bekleyen uçak ihaleyle satıldı. Biz kafe restoran yapma projemiz için 50x40 ve 70 ton ağırlığında olan uçağı ihaleye girerek, satın aldık. Taşımak için havalimanında önce uçağı 5 ayrı parçaya böldük. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüştük, bize yardımcı olacağını söyledi. Şimdilik 5 parçaya böldük. Kafe restoran olarak kullanacağımız yere götürmek için 10-15 parçaya bölmeyi düşünüyoruz dedi.

Havalimanı pistinden çıkardıkları uçağı görenlerin merakla baktıklarını anlatan Tayfun Alagaş, Görenler, 'Bu uçağa ne oldu, düştü mü' diye soruyorlar. Yoldan geçenler ilgiyle izliyor diye konuştu.

Van Depremi Sonrası Kaza Geçiren Gürcistan Uçağı, 12 Yıl Sonra Satıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Van Depremi Sonrası Kaza Geçiren Gürcistan Uçağı, 12 Yıl Sonra Satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Depremi Sonrası Kaza Geçiren Gürcistan Uçağı, 12 Yıl Sonra Satıldı - Son Dakika
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