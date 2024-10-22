Van depreminde kaybettikleri akrabalarının acısını unutamıyorlar

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Van'da 13 yıl önce meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin acısı unutulmuyor.

Merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'deki depremin büyük yaralar açtığı Van'da vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor.

604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin en çok yıkıma yol açtığı Erciş ilçesinde yaşayan Yahya İzgi de depremde babası, ağabeyi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 28 akrabasını kaybetmenin acısını unutamıyor.

Enkazdan 3 saat sonra kurtarılan eniştesi İzzet Batmaz ile Seyyid Muhammet Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret eden İzgi, AA muhabirine, 13 yıl önce çok büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

Deprem sırasında evde olmadığını anlatan Batmaz, "Eve bir saat uzaklıktaydım. O an yollar kapalıydı ben de bir saatlik yolu koşarak eve ulaştım. Geldiğimde apartman yıkılmıştı. O anda sanki dünya başıma yıkıldı. Çok büyük bir acıydı. Kimseye ulaşamıyorduk. Birçok yakınımı kaybettim. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Aradan yıllar geçmesine rağmen acımız halen tazeliğini koruyor. Devletimiz şefkat eliyle bizlere sarıldı, bizleri ev sahibi yaptı. Allah devlet büyüklerimizden, herkesten razı olsun. Bütün imkanları bizim için seferber ettiler. Ancak acımız o kadar büyük ki unutmak imkansız." diye konuştu.

"Kısa sürede konutlarımız yapıldı"

Enkazdan 3 saat sonra çıkarılan radyocu İzzet Batmaz ise bulundukları binanın canlı yayındayken yıkıldığını belirtti.

Yıkıntıların altından çıkarıldıktan sonra ailesinin bulunduğu binaya gittiğini dile getiren Batmaz, şunları kaydetti:

"Kayınpederim, kayınvalidem, kayınbiraderim ve çocuklarını enkazdan çıkardık. O anda onların cansız bedenleriyle karşılaştık. 28 akrabamızı kaybettik. Aslında deprem bizi öldürmedi, binalar öldürdü. Sağlıksız binaların oluşu nedeniyle insanlar enkaz altında kaldı. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Mahşer günü gibiydi. Yollar kapalıydı, hiçbir yere ulaşamıyorduk. Ülkenin her tarafındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, bizim için seferber oldular. Her türlü yardımı yaptılar. Akabinde o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kısa sürede Erciş'e geldi, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Öyle de oldu kış mevsimi olmasına rağmen kısa sürede konutlarımız yapıldı. İnsanlar güvenli konutlarında oturmaya başladılar."

"Devletimizin bütün kurumları seferber oldu"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Depremden kısa süre sonra devletin tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için seferber oldu. İnsanlık vazifesini yerine getirdiler, duyarlılıklarını gösterdiler. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden o zaman Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın emir ve talimatları doğrultusunda binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi. Van depreminin yanı sıra 6 Şubat depreminde de devletimiz tüm imkanlarını vatandaşları için seferber etti. 2011 depreminde de bunu Van ölçeğinde hep beraber gördük."