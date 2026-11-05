Van Gevaş'taki Akdamar Adası 9 ayda 250 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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Van Gevaş'taki Akdamar Adası 9 ayda 250 bin ziyaretçiyi ağırladı

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Van Gevaş\'taki Akdamar Adası 9 ayda 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, tarihi Akdamar Kilisesi ve doğal güzellikleriyle 9 ayda 250 bin ziyaretçiyi konuk etti. Adada özellikle İranlı turistlerin ilgi gösterdiği belirtilirken, buranın Van turizminin önemli merkezleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.

VAN'da doğal güzellikleri ve üzerindeki tarihi Akdamar Kilisesi ile ön plana çıkan Akdamar Adası, 9 ayda 250 bin ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle İranlı turistlerin ilgi gösterdiği ada, Van turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdamar Adası, tarihi dokusu, üzerindeki kilisesi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Van Gölü içerisinde bulunan adaya tekne turlarıyla ulaşan ziyaretçiler, tarihi kiliseyi gezerken göl manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Özellikle nisan ve mayıs aylarında badem ağaçlarının çiçek açması ile farklı bir güzelliğe bürünen ada, yaz aylarında da yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

KİLİSE 2007'DE 'ANIT MÜZE' OLARAK AÇILDI

Adada bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise, 2007 yılında düzenlenen törenle 'anıt müze' olarak ziyarete açıldı. Bakanlığın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin gerçekleştirildi. Geleneksel olarak düzenlenen ayin, her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

KİLİSE, ÖZEL AYİNE HAZIRLANIYOR

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Akdamar Adası'nın Van'ın turizm potansiyeli açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Dünya turizm sektörünün kırılgan bir yapıda olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Ama bazı objeler var ki; işte Akdamar Adası gibi dünya mirasına aday olan bu tür eserlerin önemi ve anlamı çok büyüktür. Biliyorsunuz dini açıdan Akdamar Adası'nın belirli gruplar, belirli din grupları için önem arz eden özelliği var. Eylül ayının ilk haftası Fener Rum Patriği'nin burada özel bir ayin çalışması var ve yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor" dedi.

'ZİYARETÇİ SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ARTACAK'

Türkmenoğlu, "Bizim dünya mirası dediğimiz Akdamar Adası efsanelere konu olmuş, üzerine birçok hikayeler yazılmış bir adamız. Bu sene bu adamıza 250 bine yakın bir ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaretçiler yurt içi ve yurt dışından geliyor. Özellikle ülke içerisindeki turistlerin çok rağbeti var. İran, Irak ve Ermenistan ülkelerinden Akdamar Adası'na yoğun bir ziyaret yapılıyor. Adanın nisan ve mayıs aylarında badem çiçeklerinin açtığı dönemlerde, çok daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığı bilinir. Yaz aylarında da özellikle denizin mavi sularını keşfetmek isteyen, o müthiş atmosferi görmek isteyen, ada hakkında ve adanın içerisinde yaşanmış o kilise hakkında birçok rivayetler var. Onun üzerindeki işlenmiş olan figürlerin her birisinin bir anlamı var. Bunu görmek isteyenler de adaya geliyor. Ziyaretçi sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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