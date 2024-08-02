Van Gölü havzasının narin kuşları flamingoların ilk kafilesi geldi - Son Dakika
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Van Gölü havzasının narin kuşları flamingoların ilk kafilesi geldi

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Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara her yıl belirli dönemlerde renk katan flamingoların bu yıl yine geldiği Erçek Gölü kıyısında görsel şölenleri başladı. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden yaklaşık 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor.

02.08.2024 12:02
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Van Gölü havzasının narin kuşları flamingoların ilk kafilesi geldi

VAN - Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara her yıl belirli dönemlerde renk katan flamingoların bu yıl yine geldiği Erçek Gölü kıyısında görsel şölenleri başladı.

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası'nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü'ne gelmeye başladı. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden yaklaşık 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü Havzası'nda birçok noktaya gelen flamingolar her yıl düzenli olarak ilkbahar aylarında gelip, kasım ayına kadar havzada konaklıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası ülkemizdeki sulak alanların üçte birini barındırması vesilesiyle yaban hayat yönünden çok zengin. Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda belirli mevsimlerde değil yılın her gününde her ayında bir yaban hayvanını görmek mümkün. Bunlardan Van'a selam getiren Allıturnalar (flamingolar) daha önceki yıllarda Mart ayında gelip Ekim ve Kasım ayının sonuna kadar misafir geç geldiler. Bu sene son 23 yılın en fazla yağış alması ile flamingoların erken gelmesini beklerken flamingolar bu sene selamı bize geç getirdiler. Flamingolar Temmuz'un sonu Ağustosun başı Erçek Gölü'ne, Erçek sulak alanına gelmeye başladılar. Bu yıl geç gelmelerinin sebebi araştırılması gerekir. Belki bu yıl kışın ağır geçmesi baharın da soğuk geçmesi nedeniyle beslenecek alanların hazır olmamasına bağlı olarak da olabilir. veya bulundukları bölgede rahatlarının çok iyi olmasının nedeniyle buraya tatile biraz geç geldiler. Filamingolar zaten buraya tatil amaçlı gelerek beslendikten sonra tekrar geldikleri bölgeye göç ediyorlar. Allıturnalar gittikleri zaman da Erçek Gölü'nde başka yaban hayvanları görmek mümkün. Ama bugünlerde Allıturnaların selamını almak isteyenler, onları görmek isteyenler Erçek Gölü'ne bolca geldi oradan gidip görebilirler. Bundan sonra da gün geçtikçe sayıları artarak Kasım ayına kadar devam edecek. Sadece Erçek Gölü'nde değil Van Gölü hazasınında kalan Gevaş, Edremit, Erciş Çelebi bağı ve Muradiye'de görebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü havzasının narin kuşları flamingoların ilk kafilesi geldi - Son Dakika

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