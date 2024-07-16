Van Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi - Son Dakika
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Van Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona ermesiyle birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını göle atıp 'Vira bismillah' dedi. Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemi olan 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasındaki yasak dönemi sona erdi. Balıkçılar, Van Gölü'nde bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

16.07.2024 21:40
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Van Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

VAN - Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona ermesiyle birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını göle atıp 'Vira bismillah' dedi.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı uygulanıyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakım yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

"Balıkçılar adeta hasret kaldıkları Van Gölü ile buluşmaya başlıyor"

Her yıl 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasındaki Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için av yasağının başladığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemi olan 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasındaki yasak dönemi başlıyor. 15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar aslında balıkçılar için heyecanlı bir bekleyiş oluyor. Çünkü Van Gölü ile bütünleşen adeta her gün Van Gölü'ne açılan balıkçılar için bir hasret dönemi, balık orucu başlıyor. 90 günlük dönemde teknelerini karaya çekiyorlar, bakımlarını yapıyorlar, geçmiş sezonun bir değerlendirmesini yapıp önümüzdeki sezonu konuşuyorlar. İşte bugün itibarıyla Van Gölü'ndeki av yasakları sona erdi. Balıkçılar adeta hasret kaldıkları Van Gölü ile buluşmaya başladılar. Ümit ediyoruz ki bu yıl çok çok verimli bereketli bir sezon olur. Çünkü Van Gölü'ndeki inci kefali avcılığı adeta Türkiye'ye örnek olacak bir balıkçılık. Çünkü bu gün ülkemizdeki balıkla ilgili her yerden kötü haberler alıyoruz. Marmara Denizi'nde müsilaj var. Karadeniz'de balıkların boyu küçüldü ama Van Gölü'ndeki inci kefalinin ortalama boyu arttı ve balıkçıların ağları dolu dolu geliyor. İşte bu noktada Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya teşekkür etmemiz lazım. Çünkü hazırladığı balıkçılık yönetim modeli uzun yıllar sonundaki uygulanması neticesinde çok çok başarılı verimli sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yıl balıkçıların yüzleri güler ve bereketli bir sezon geçirmiş oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

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