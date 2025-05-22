Van Gölü'nde Kuş Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde Kuş Popülasyonu Artıyor

22.05.2025 14:16
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Yağışlar sayesinde Van Gölü havzasındaki kuş popülasyonu canlandı, 215 tür gözlemleniyor.

Van Gölü havzasında kuş popülasyonu canlandı

VAN - Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birine sahip Van Gölü havzasında gözlemlenebilen 215 tür kuş, bu yıl yağışların da etkisiyle daha kolay beslenme ve üreme imkanı buluyor.

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'inin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında, kuşlar bu yıl yağışların da etkisiyle daha kolay beslenme ve üreme imkanı buluyor. Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birini oluşturan havzada barınan farklı kuş türleri, ziyaretçilerine unutulmayacak güzellikler sunuyor. Kuş bilimi açısından da bilim adamlarının araştırmalarını tercih ettiği alanların başında gelen Van Gölü havzası, flamingo, kuğu, dikkuyruk, uzun bacak, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakar meke gibi narin türlere ev sahipliği yapıyor. Kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle her dönem farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği bölgenin, tüm dünyaya tanıtılması amacıyla her yıl festivaller düzenleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de sulak alanların bulunduğu bölgede, kuşların sıkıntılarla karşılaşmadan beslenebilmeleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve rahatlıkla üreyebilmeleri için gerekli önlemleri alıyor.

"Türkiye'deki sulak alanların beşte birini Van Gölü havzası oluşturuyor"

Van Gölü havzasında yaban hayat yönünden çok zengin olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Türkiye'deki sulak alanların beşte birini Van Gölü havzası oluşturuyor. Bu nedenle sucul ve karasal yaban hayvanı çeşitliliği türü fazla. Yaban hayvanları bir meteoroloji uzmanıdır. Eğer bir yerde gıda ve güvenlik var ise mevsimde iklimde uygunsa oraya yerleşirler. Son 2 senedir ilkbahar mevsimi yağmurlu geçtiği için üremek için Van Gölü havzasına gelen yaban hayvanların çeşitliği de artmakta. Eğer biz sazlıklarımızı yakmazsak son zamanlarda bazen bilinçli bazen bilinçsiz sazlıklar yanmaya başladı. Bazen de mangal yakmak sigara atmak gibi insan eliyle olan yangınlar oldu. Bu mevsimde doğa gezisine gitmek isteyenler yaban hayvanlarının yavrularını rahatsız etmemeleri gerekiyor. Yuvada bir hayvan görürlerse veya başıboş bir yaban hayvanı görürlerse karışmamaları lazım. Eğer yavruysa annesi yakındadır. Hem kendilerinin tehlikeye girmemesi hem de ekolojik dengenin yaban hayatının bozmaması için doğada gezerken çok dikkatli olmaları. Oranın doğasıyla ilgili bilgi sahibi olmaları ve yaban hayvanları rahatsız edici durumlardan vazgeçmeli. Çünkü yaban hayvanları popülasyonu Van Gölü havzasında attı. Bu sürüngeninden, kanatlısından, memelisinden, sucul hayvanlarından her çeşit türde yaban hayvanı bahar mevsiminin gelmesiyle çoğaldı. Bahar mevsimi üreme demektir çoğalma demektir. İşte bazı hayvanlar da buraya üremek için gelirler. Eğer siz doğada keklikleri, Kartalları, yırtıcıları yuvalarını bozarsanız onlar bir daha güvenli görmedikleri yere gelmezler. Oda bir sene sürmez. Bir kuşta en az 5 yıldan sonra güvenli oldukları yerde yuva yapar ve yerleşirler. Biz korkutma, bir güvensiz durumu beş yıl ötelemesine kaynaklanır. Biz 5 yıl güvenli de olsak hayvan buraya gelmez. İklim müsait, çevre müsait, her şey müsait. Ekolojik ve biyoçeşitliliğin artması için her şeyin müsait. Bize düşen bu ortamı bozmamak ve doğal hayata sahip çıkmak" dedi.

Kaynak: İHA

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