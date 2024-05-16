Van'ın Erciş ilçesinde bağlama çalıp şiir yazan babalarından etkilenen kardeşler müziğe ilgi duyuyor - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde bağlama çalıp şiir yazan babalarından etkilenen kardeşler müziğe ilgi duyuyor

Van\'ın Erciş ilçesinde bağlama çalıp şiir yazan babalarından etkilenen kardeşler müziğe ilgi duyuyor

Van'ın Erciş ilçesinde bağlama çalıp şiir yazan babalarından etkilenerek müziğe ilgi duyan Özge Çağan ve kardeşi Yusuf İsa Yıldırım, bağlamaya olan tutkularıyla dikkati çekiyor. Özge Çağan Yıldırım, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü'nden mezun oldu. Yusuf İsa Yıldırım ise gelecek vadeden bir sanatçı olarak yeteneğini gösterdi. Baba Yıldırım, kızı ve oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

16.05.2024 13:23
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Van'ın Erciş ilçesinde bağlama çalıp şiir yazan babalarından etkilenerek müziğe ilgi duyan Özge Çağan ve kardeşi Yusuf İsa Yıldırım, bağlamaya olan tutkularıyla dikkati çekiyor.

İlçe merkezindeki dükkanında tohum satışı yapan, yıllardır bağlama çalıp şiir yazan 59 yaşındaki Lütfi Yıldırım'ın 24 yaşındaki kızı Özge Çağan ve 13 yaşındaki oğlu Yusuf İsa da babalarından esinlenerek müziğe ilgi duymaya başladı.

Babasının desteğiyle bağlama çalmayı öğrenen, bu alanda kendisini geliştiren kardeşlerden Özge Çağan Yıldırım, 2 yıl önce Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

Babası ve ablasından aldığı eğitimle bağlama çalmaya başlayan 8. sınıf öğrencisi Yusuf İsa Yıldırım da yeteneğiyle gelecek vadeden sanatçılarından biri olacağını gösterdi.

Baba Yıldırım, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır bağlama çaldığını, kızına da bağlama çalmayı öğrettiğini anlattı.

Kızının emek vererek kazandığı üniversiteyi başarıyla tamamladığını belirten Yıldırım, "Ondan sonra Yusuf İsa ile ilgilendik. Yusuf İsa, yetenekli bir çocuk. TRT Müzik kanalındaki 'Muhammed Yıldırır ile Virtüozite' ve 'Tatlı Notalar" programlarına konuk oldu. 12 yaşındaki bir çocuk için önemliydi. Biz de bununla gurur duyduk. Özellikle Yusuf İsa adına çok çok memnun oldum. Bağlama virtüözü Çetin Akdeniz'i rol model alıyoruz. Günde 7-8 saatimizi çalışmaya ayırıyoruz. Bir virtüözün yetişmesi için en az 8 saat çalması lazım." diye konuştu.

"Babamla hem evde hem de dükkanda çalışıyorduk"

Yusuf İsa Yıldırım ise 6 yaşında bağlama çalmaya başladığını dile getirdi.

Babası bağlama çaldığında sürekli onu dinlediğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Arkadaşlarım sokakta oyun oynarken ben bağlamayla ilgileniyordum. Ablam, konservatuvar eğitimine başladığında öğrendiklerini bize gönderiyordu. Ben de onun öğrettikleriyle kendimi geliştirdim. Babamla hem evde hem de dükkanda çalışıyorduk. Çoğu zaman iş yerinde beraber bağlama çalıyorduk. Evde de çalışırken annem, arkadaşlarım bizi dinliyordu. 24 Kasım Öğretmenler Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahne aldım. TRT'de programlara çıktım. Bazen müzik derslerimizde hocam bağlamamı getirmemi istiyor. Ben de onlara bazı parçalar çalıyorum."

Özge Çağan Yıldırım da babasının bağlama çalmayı öğretmesiyle müziğe başladığını ifade etti.

Babasının desteğiyle 2018'de Kafkas Üniversitesine yerleştiğini ve bölümünü birincilikle tamamladığını aktaran Yıldırım, "Şu an Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bölümümle ilgili yüksek lisans yapıyorum. Kardeşim Yusuf'u eğitmeye başladık. Yoğun uğraşlarla kardeşim Yusuf da bağlama çalmaya başladı. Şu an ileri seviyede çalıyor. Bağlama çalmaya babamdan etkilenerek 9 yaşında başladım. Akademisyen olarak müzik hayatıma devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Erciş ilçesinde bağlama çalıp şiir yazan babalarından etkilenen kardeşler müziğe ilgi duyuyor - Son Dakika

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