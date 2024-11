Van Sınırında Güvenlik Duvarı İlerlemesi

Güncel

TÜRKİYE ile İran arasında en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında 2021 yılında inşasına başlanılan modüler beton duvarının örülmesi çalışmaları devam ediyor. Teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanılarak hudut hattında yapımı devam eden çalışmaların yüzde 70'i tamamlanırken, yasa dışı sınır ihlallerinin büyük oranda önüne geçildi.

Türkiye-İran arasında 295 kilometre ile en uzun sınıra sahip olan Van'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında hazırlanan proje kapsamında 2021 yılında çalışmalara start verildi. Zor arazi ve hava şartlarının hakim olduğu sınır hattında önce bölge mayınlardan temizlendi. Ardından modüler beton duvar ile üzerine çekilen bir metrelik jiletli tellerin yanı sıra 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde hendekler kazılmasına başlandı. Fiziki önlemlerin yanı sıra Türk savunma sanayinin geliştirdiği yerli ve milli sistemler ile sınır hattında önlemler artırıldı. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı bölgede, harekete duyarlı sensörler, insansız kara araçları, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, ekipler 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Ayrıca mayın ve bomba arama köpek timleri de sınır güvenliğinde kullanılıyor.

Hudut hattında İHA, dron ve paramotor tehdidine karşı da aktif savunma yapılabilmesi maksadıyla hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcı görev alıyor. Muhtemel dron saldırılarına karşı dronsavarlar ise aktif olarak kullanılıyor. Hudut hattında inşa edilen modüler beton duvar boyunca aydınlatma sistemlerinin inşa çalışması da devam ediyor. Uzaktan komuta ve otonomi yeteneklerine sahip insansız kara araçları operasyonel olarak girilmesi tehlikeli ve zorlu arazilerde keşif, gözetleme ve koruma, saldırı görevleri için kullanılıyor. Düzensiz göçmen geçişleri, hudut hattında bulunan kuleler, devriye TİM'leri gece- gündüz, termal görüşe sahip dronlar ile insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı aracılığıyla sınıra yaklaşmadan saptanabiliyor. Tespit edilen düzensiz göçmenler, insansız kara aracından Türkçe ve Farsça 'Burası Türkiye sınırı uzaklaşın' uyarısıyla bölgeden uzaklaştırılıyor.

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Yasa dışı düzensiz göçmen ile terör örgütü mensuplarının geçişinin önlenmesi için bütün menfezlerde fiziki tedbirlerin yanı sıra fotokapan veya kamera ile gözetlenecek şekilde gerekli tedbirler de alınıyor. Muhtemel geçişlerin yaşanabileceği bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, anlık uyarı ve canlı görüntü gönderebilme özelliğiyle sınır güvenliğine güç katıyor. Hudut hattı boyunca kazılan hendekler ile hudut hattında bulunan elektro-optik ve asansörlü kuleler üzerine monte edilen gündüz ve gece gözetleme cihazları ve radarlar sayesinde bölgenin tamamı mercek altına alınarak gözetlenebiliyor. Bölgede ayrıca her an önemli bir durumda müdahale edebilecek şekilde keskin nişancı timleri de görev yapıyor. Zaman zaman bölgede jandarma komando birlikleriyle operasyonlar yapılıp, jandarma ve polis kontrol noktalarıyla bölge her an kontrol altında tutuluyor.

YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Van-İran sınırın 295 kilometresinde yürütülen modüler beton duvarı örme çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanırken, geriye kalan bölüm için çalışmalara 2025 yılında tekrar başlanılacak. Sınırın daha güvenli hale gelmesi için alınan tüm güvenlik önlemleri sayesinde kaçak geçişlerin büyük oranda önüne geçildi. 2020 yılında 62 bin 818, 2021 yılında 61 bin 262, 2022 yılında 63 bin 074, 2023 yılında 49 bin 49, 2024 yılının ekim ayına kadar ise 15 bin 422 düzensiz göçmenin sınır ihlali engellendi. Sınırdan bu yıl 2 terörist sağ olarak yakalanırken, kaçakçılıkla mücadele konusunda ise 241 kilo uyuşturucu ele geçirildi.