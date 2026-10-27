Van YYÜ öğrencileri yapay zekayla İHA kanat projesinde TEKNOFEST'te üçüncülük kazandı - Son Dakika
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Van YYÜ öğrencileri yapay zekayla İHA kanat projesinde TEKNOFEST'te üçüncülük kazandı

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Van YYÜ öğrencileri yapay zekayla İHA kanat projesinde TEKNOFEST\'te üçüncülük kazandı
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Van YYÜ öğrencilerinin kurduğu Skyward Crescent 1516 Takımı, yapay zeka ve matematik temelli İHA kanat tasarımı sistemiyle TEKNOFEST'te üçüncü seçildi. Ekip, Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim'de yapılan yarışmanın savunma, uzay ve havacılık kategorisinde ödüle layık görüldü.

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da üniversite öğrencileri, yapay zeka ile matematiği buluşturarak geliştirdikleri yüksek irtifa insansız hava araçlarının (İHA) kanat tasarımlarının daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlayan sistemle TEKNOFEST'te üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Murat Serdar Almali ve Zana Özdemir ile uzaktan destek sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yahya Dalga, "Skyward Crescent 1516 Takımı"nı kurdu.

Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Ekin'in akademik danışmanlık yaptığı öğrenciler, yüksek irtifa İHA'larının kanat tasarımındaki sorunlara çözüm bulmak, daha güvenilir tasarımlar ortaya çıkarmak amacıyla geçen yıl "Yüksek İrtifa İHA Kanat Tasarımı İçin Artık Öğrenme Tabanlı Hibrit Aerodinamik Optimizasyon Ekosistemi" projesini hayata geçirdi.

Bilgisayar destekli mühendislik analizlerini yapay zeka ve matematiksel programlama yöntemleriyle birleştirerek farklı kanat profillerinin kaldırma, hava direnci ve moment özelliklerini bilgisayar ortamında analiz eden öğrenciler, elde ettikleri verileri yapay sinir ağları ve matematiksel modellerle değerlendirerek kanatların farklı uçuş koşullarındaki performansını tahmin edebilen bir sistem geliştirdi.

Farklı kanat tasarımlarının daha hızlı değerlendirilmesi ve kapsamlı analizler öncesinde uygun seçeneklerin belirlenmesinin hedeflendiği çalışmayla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Skyward Crescent 1516 Takımı, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın "savunma, uzay ve havacılık" kategorisinde üçüncülük elde etti.

İHA'ların seyir, havada kalma ve tırmanma ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiği, kanat bölümlerinin birbirleriyle uyumunun da dikkate alındığı projenin, üç boyutlu kanat tasarımı ve aerodinamik analiz çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Çalışmamızı daha da zenginleştirmek istiyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Ekin, AA muhabirine, bir haberden ilham alarak öğrencileriyle bu alanda çalışma başlattıklarını söyledi.

İnsansız hava araçlarının yüksek irtifada daha başarılı görev yapmasını sağlayacak yapay zeka destekli bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Ekin, "Projemizde hedefimiz yüksek irtifa İHA'larımız için süreci en kolay hale dönüştürmek. Kanat tasarımıyla uğraşan mühendislerimiz bilgisayara ilgili ihtiyaçlarını girdiğinde yüksek irtifa koşullarını üzerinde barındıran üç boyutlu kanat tasarımına hazır bir şekilde ulaşmalarını planladık. Çalışmamız, temel mühendislik ve ileri mühendislik olarak iki paragrafa ayrılabilir. Biz şu an ilk paragrafı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda kanadın ileri mühendislik aşamalarını da çalışmamıza dahil ederek hedefimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Yarışmada ödül almanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Ekin, "Üniversitemizin tarihinde ilk defa derece alan bir takım olarak oraya gitmemiz ayrı bir gurur verdi. Bundan sonra çalışmalarımızı daha da zenginleştirmek istiyoruz. Bunun artık üniversitemizin rutini olmasını ümit ediyoruz. Derece alarak oraya gitmek çok güzel ama derece almadan da orada üniversitemizi temsil etmek, TEKNOFEST atmosferi altında projelerimizi sunmak ayrı bir zevk oluyor. Projemizi ileri mühendislik aşamalarını da dikkate alarak daha ileriye taşımak istiyoruz. Gelecek yıllarda yine TEKNOFEST alanlarında projemizin daha gelişmiş versiyonlarını sunmakla alakalı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

"Ödülü almamız büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

Öğrencilerden Murat Serdar Almali de projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Projeyi hazırlama aşamasında arkadaşları ve hocasıyla keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Almali, şunları kaydetti:

"Ortak havuz derslerimizden seçmeli olarak Ferhat hocamızın verdiği uzay ve havacılık dersini aldım. Dersi sevmem ve derse olan ilgimin artmasıyla bu projeyi elektrik-elektronik mühendisliği disipliniyle nasıl birleştirebileceğimizi düşündük. Ben de yapay sinir ağları alanında görev alarak projeye dahil oldum. Mevcut yapay zeka uygulamalarını kullanmadık. Kurduğumuz algoritmada kodlama gerektirmeyen yapay sinir ağları programında akışı tamamen biz oluşturduk, verileri biz girdik. Aynı şekilde verilerin test edilmesi, tahmin edilmesi ve tahmin algoritmasının geliştirilmesi aşamalarında da tamamen biz görev aldık. Çeşitli denklemler kullandık. Burada yapay zekayı makine öğrenmesi yöntemiyle kullandık."

Yapay zeka uygulamasını kendilerinin geliştirdiğini ifade eden Almali, "1500 proje başvurusu arasından uzay ve havacılık kategorisinde üçüncü olmak bizi oldukça mutlu etti ve gururlandırdı. Üniversitemizin bu alandaki ilk ve tek ödülü olması nedeniyle arkadaşlarımızla ayrıca mutlu olduk. Bu ödülü almamız büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çalışmamızı daha da ilerletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaHavacılıkŞanlıurfaTeknofestTeknolojiGüncelEğitimEylülUzayVanSon Dakika

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