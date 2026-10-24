Van YYÜ orkestrası Viyana'daki festivalde ikinci oldu, müzik okulu 24 öğrenci aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van YYÜ orkestrası Viyana'daki festivalde ikinci oldu, müzik okulu 24 öğrenci aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Van YYÜ orkestrası Viyana\'daki festivalde ikinci oldu, müzik okulu 24 öğrenci aldı
Haber Videosu

Van YYÜ Akademik Orkestrası, Viyana'da düzenlenen 11. Dünya Orkestra Festivali'nde ikincilik ödülü kazandı. Üniversite bünyesindeki Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, yetenek sınavıyla bu yıl kabul ettiği 24 öğrenciye akademisyenlerden bire bir enstrüman eğitimi veriyor.

Viyana'da düzenlenen uluslararası festivalde ikincilik ödülü kazanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Orkestrası, üniversite bünyesindeki Müzik İlkokulu ve Ortaokulunda yetenek sınavıyla seçilen öğrencileri geleceğin müzisyenleri olarak yetiştiriyor.

Farklı bölümlerden akademisyenler, müzik öğretmenleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla 2023'te kurulan Van YYÜ Akademik Orkestrası, 22-26 Temmuz 2025'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 11. Dünya Orkestra Festivali'nde sahne aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden seçkin orkestraların katıldığı festivalde performans sergileyen orkestra, Viyana Orkestra Komitesi tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü.

Uluslararası başarı elde eden akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini çocuklara aktarması amacıyla üniversite yönetimi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, üniversite yerleşkesindeki Zeve İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde geçen yıl Müzik İlkokulu ve Ortaokulu açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yetenek sınavıyla geçen yıl 1. ve 5. sınıflara 24 öğrenci alan okul, bu yıl da 24 öğrenci kabul etti.

Müzik derslerinin yanı sıra Türkçe ve matematik gibi müfredattaki diğer dersleri de gören ortaokul öğrencileri, her pazartesi enstrümanlarıyla Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne gelerek alanında uzman akademisyenlerden bire bir eğitim alıyor.

Nota okumayı öğrenen, enstrüman çalmanın inceliklerini kavrayan ve becerilerini geliştiren öğrenciler, müzik alanındaki yeteneklerini ilerletme fırsatı buluyor.

"Müzik yeteneği olan çok sayıda öğrencimiz var"

Fakültede eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, bir üniversitenin başarısının bilimsel çalışmaların yanı sıra spor, müzik ve sanat alanlarındaki başarılarıyla da ölçüldüğünü, üniversitelerinin müzik alanında da iddialı olduğunu söyledi.

Son yıllarda müzik ve konservatuvar bölümlerinin akademik kadrosunu güçlendirdiklerini belirten Şevli, sanata önemli yatırımlar yaptıklarını ve üniversite bünyesinde akademik orkestra kurduklarını ifade etti.

Yaklaşık 5-6 yıldır müzik ilkokulu ve müzik ortaokulu kurma hayalini taşıdıklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti:

"Yerleşkemizde bulunan Çocuk Van Anaokulu'nda, çocuklarımıza anaokulu döneminden itibaren ritim dersleri vererek müziğe ilgi duyan yetenekli çocuklarımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Bölümlerindeki hocalarımız konserler düzenliyor, yetenekli çocuklarımızı bulmaya çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Valimizin destekleriyle kampüsümüzdeki Zeve İlkokulu ve Ortaokulunda Müzik İlkokulu ve Ortaokulu oluşturduk. İlkokulda 1. sınıf, ortaokulda ise 5. sınıf düzeyinde eğitim başladı. Bu yıl öğrencilerimiz ortaokulda 6. sınıfa, ilkokulda ise 2. sınıfa geçti. Dolayısıyla ilkokulda 1 ve 2. sınıflar, ortaokulda da 5 ve 6. sınıflarımız bulunuyor. 8 derslikli bir müzik ilkokulu ve 8 derslikli bir müzik ortaokulu inşaatı da tamamlanmak üzere. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önemli destekleri oldu. Öğrencilerimiz, önümüzdeki dönem yeni okullarına geçecek. Her yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci alacağız."

Öğrencilerin hem müzik dersleri aldığını hem de bireysel enstrüman eğitimlerinden yararlandığını aktaran Şevli, "Çocuklarımız pırıl pırıl ve çok yetenekliler. Müzik yeteneği olan çok sayıda öğrencimiz var. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerini, daha nitelikli ve akademik bir eğitim almalarını ve başarılı olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

"Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor"

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük ise üç yıl önce müzik öğretmenleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Van YYÜ Akademik Orkestrası'nı kurduklarını anımsattı.

Geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Dünya Orkestra Festivali'nde ikincilik ödülü kazandıklarını ifade eden Yükrük, elde ettikleri başarının ardından müzik eğitimini küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

"Bu, Van'dan Viyana'ya uzanan uzun bir yolculuğun ve büyük bir emeğin sonucuydu. Şimdi de ileride aramıza katılacak Müzik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle çalışmalarımızı daha temelden ele alarak geliştirmek için mesai harcıyoruz. Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Şu an beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerimiz var. Bu yıl sınavla 24 öğrenci aldık. Her geçen gün ilgi ve öğrenci sayımız artıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çocuklarımızla bir konser programı düzenlemeyi planlıyoruz."

"Piyano çalmak beni çok eğlendiriyor"

5. sınıf öğrencisi Şinda Aydın da annesinin yönlendirmesiyle sınava katıldığını, bir ay hazırlandıktan sonra sınavı kazandığını ve sonucu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Piyano çalmayı çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Buradaki hocaları çok seviyorum. Çok güzel öğretiyorlar. Daha önce İstanbul'da özel piyano eğitimi aldım. Piyano çalmak beni çok eğlendiriyor. Bence çok farklı ve güzel bir uğraş. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.

11 yaşındaki Asrın Arya Erörs de piyano çalmaya 7 yaşında başladığını ve Müzik Ortaokulunun yetenek sınavını kazanarak okula kabul edildiğini belirtti.

Müziği sevdiğini ifade eden Erörs, "Piyano çalıyorum ve burada birçok şarkı öğreniyorum. Müziği çok seviyorum. Kardeşim de benden ilham aldı. Büyük bir müzisyen olmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatEğitimGüncelViyanaDünyaMüzikVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi Yargıtay’dan kritik karar 8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:20
Şekip Mosturoğlu’ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:09
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:56:05. #7.12#
SON DAKİKA: Van YYÜ orkestrası Viyana'daki festivalde ikinci oldu, müzik okulu 24 öğrenci aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei