Vaniköy'de Kaçak Villa İnşaatı Mühürlendi - Son Dakika
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Vaniköy'de Kaçak Villa İnşaatı Mühürlendi

Vaniköy\'de Kaçak Villa İnşaatı Mühürlendi

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy'de yapılan kaçak villa inşaatı, tartışmalara neden oldu. İBB'nin mühürlediği inşaat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir kez daha mühürlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, Bakan Murat Kurum'a tepki göstererek önlem alınması gerektiğini belirtti.

22.08.2024 19:06  Güncelleme: 19:08
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(İSTANBUL) - Vaniköy'de Boğaz manzaralı kaçak villa inşaatı tartışma yarattı. İBB'nin 16 Ağustos'ta mühürlediği villa inşaatını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bir kez daha mühürledi. Bakan Murat Kurum da, Gaziantep'ten yaptığı açıklamada inşaatın mühürlendiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, Bakan Kurum'a; "Üsküdar Sahili'ndeki kaçak kafelere anında imar yapı belgesi veren kişidir kendisi. Fikirtepe trajedisinin mimarı, Tema Park'ı 'temasız' bırakan, İstanbul'u dikey mimariye teslim eden kişidir kendisi... O 'korurum' diyorsa bilin ki bitirir. Toplumca önlem almamız şart" yanıtını verdi.

İstanbul Boğazı'nda, Vaniköy'de villa inşaatı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlığa bağlı ekipler bugün bir kez daha mühürleme işlemi yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bulunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Murat Kurum Gaziantep'ten açıklama yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Üsküdar Vaniköy'deki inşaat ile ilgili, "Bakanlığımız inşai faaliyetlerin yürütülmesini durdurmuş ve inşaatı mühürlemiştir. Bu kapsamda ilgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir. Yapılmaması halinde Bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir" açıklamasını yaptı.

Ongun'dan Kurum'a: Önlem şart

Murat Kurum'a yanıt ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Ongun sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, popüler gündeme teslim etmiş kendini. Oysa, Üsküdar Sahili'ndeki kaçak kafelere anında imar yapı belgesi veren kişidir kendisi. Fikirtepe trajedisinin mimarı, Tema Park'ı " temasız" bırakan, İstanbul'u dikey mimariye teslim eden kişidir kendisi. Hatta, 12 bin yıllık buzul gölünü definecilere emanet edip, 12 bin yıllık doğa harikasını 12 günde yok eden kişidir kendisi. O "Korurum" diyorsa bilin ki bitirir. Toplumca önlem almamız şart."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vaniköy'de Kaçak Villa İnşaatı Mühürlendi - Son Dakika

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