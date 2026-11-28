Türk sanat musikisi çevrelerinde "Derviş İsmail", "Dede", "Dede Efendi", "Hammamizade İsmail Dede Efendi" ve "İsmail Dede" isimleriyle anılan musikişinas İsmail Dede Efendi'nin vefatının üzerinden 180 yıl geçti.

İsmail Dede Efendi, Birinci Abdülhamid'in ilk saltanat yıllarına rastlayan 9 Ocak 1778'de İstanbul Şehzadebaşı'nda bir Kurban Bayramı'nda dünyaya geldi.

Babası Süleyman Ağa, oğluna Kurban Bayramı'nda doğması sebebiyle İsmail adını verdi. Dede Efendi, babasının çeşitli yerlerde hamam işletmesi nedeniyle "Hammamizade" adıyla da tanındı.

Çamaşırcı Mektebinden Yenikapı Mevlevihanesi'ne

İlköğrenimine 1786'da Çamaşırcı Mektebinde başlayan Dede Efendi, kısa bir süre sonra yeteneği ve sesinin güzelliği dolayısıyla okulda ilahici başı olarak seçildi. Henüz küçük yaşlardayken güzel sesiyle dikkati çeken Dede Efendi, okul arkadaşının babası ve müzikle uğraşan Anadolu Kesedarı Uncuzade Mehmet Emin Efendi'den 7 yıl boyunca ders aldı.

Eğitimi sırasında okul döneminde yüzlerce esere imza atan Dede Efendi, bir süre sonra hocası Mehmet Emin Efendi aracılığıyla Maliye Nezareti Baş Muhasebe Kaleminde "Katip Muavini" olarak çalışmaya başladı. Bir yandan memuriyete bir yandan hocasının derslerine devam eden sanatçı, Mevleviliğe ilgi duyduktan sonra Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Ali Nutki Dede'nin derslerini izlemek üzere haftada iki gün Mevlevihane'ye gitmeye başladı.

Usta bestekar, Yenikapı Mevlevihanesi'ni bir okul gibi görerek, memuriyet görevinin yanında 7 yıl boyunca ayinleri takip etti ve kendini geliştirdi. Ali Nutki Dede ile bir öğretmen öğrenci ilişkisinden ziyade baba oğul gibi olan Dede Efendi, şeyhinin kardeşi müzik kuramcısı Abdülbaki Nasır Dede'den de birçok konuda yararlandı ve ney üflemeyi öğrendi.

Mevlevi tarikatına girerek 18 Mayıs 1797'de Mevlevi olan Dede Efendi, derviş olabilmek için memuriyet görevinden istifa etti, 3 Haziran 1798'de dergahta çileye girdi ve 29 Temmuz 1798'de sema meşkini bitirdi.

Çilesi sırasında bestelediği ve ilk eseri olduğu sanılan, güftesi Keçecizade İzzet Molla'ya ait buselik makamında semai usulündeki "Zülfündedir benim baht-ı siyahım" güfteli şarkısı, İstanbul'da müzikle ilgili kesimin büyük ilgisini topladı.

"Zülfündedir benim baht-ı siyahım/ Sende kaldı gece, gündüz nigahım/ İncitirmiş seni meğer ki ahım/Seni sevdim, odur benim günahım" sözleriyle başlayan eser, dönemin hükümdarı ve aynı zamanda meşhur bestekarı 3. Selim'in de ilgisini çekti. Şarkının çile doldurmakta olan genç bir Mevlevi derviş tarafından bestelendiğini öğrenen 3. Selim, onu saraya çağırtarak yapıtı bir kez de kendisinden dinledi ve saray hanendeleri arasına almak istedi.

1799'da 9 aylık bir çileyle "Dede" unvanını aldı

İsmail Dede Efendi, 3. Selim'in huzurunda eserini icra ettikten sonra sarayda fasıllara katıldı. Padişahın kendisiyle ilgilenmesinin ardından Dede Efendi'nin 1001 günlük çile süresinin son yılı Nutki Dede tarafından bağışlandı. 1799'da 9 aylık bir çileyle "Dede" ünvanını alan usta bestekar, 21 yaşındayken rütbe sahibi bir Mevlevi oldu.

Dedeler arasına katıldıktan sonra Yenikapı Mevlevihanesi'nde kendisine ayrılan hücreye yerleşen Dede Efendi'nin ünü bütün İstanbul'a yayıldı. "Mukabele" günleri Dede Efendi'nin hücresi, ondan yararlanmak isteyen müzik meraklılarının uğrağı oldu.

Dede Efendi'nin bu dönemde bestelediği, en güçlü eserlerinden ve "Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni/Çün nafe bağrım hun edip sahralara saldın beni/Ey kamet-i serv-i semen, salınmada ellerle sen/Haşrolamam dedikçe ben, ferdalara saldın beni" dizelerine sahip "Hicaz Nakış" eseri de büyük yankı uyandırdı.

Yeniden saraya çağrılan Dede Efendi, bundan sonra haftada iki gün, padişah huzurunda düzenlenen küme fasıllarına hanende olarak katılmaya başladı ve Enderun'da hocalık yaptı.

Abdülmecid zamanında da saraydaki yerini korudu

Şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, Mevleviliğin Dede Efendi üzerindeki etkisine dair kaleme aldığı "Yaşadığım Gibi" yazısında, "Dede'nin asıl mektebi, yetiştiricisi Yenikapı Mevlevihanesi olmuştur. Buradan İsmail Dede sadece musikiyi daha yüksek, kökleri daha derinde bir gelenekten öğrenmemiş, ayrıca şahsiyetinin özü olacak bir nizamından almıştır. Hatta onun asıl şahsiyeti, Mevlevi potasında, insana aşıladığı hasrette teşekkül eder, demek daha doğru olur." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Dede Efendi, saraydan Nazlıfer Hanım ile 1802'de dünya evine girdi ve bu evliliğinden 2 oğlu, 3 kızı oldu. 1804'te büyük saygı ve sevgiyle bağlandığı hocası Ali Nutki Dede'yi, 1805'te üç yaşındaki oğlunu, 1808'de annesini ve 1810'da diğer oğlunu kaybeden Dede Efendi, bayati makamındaki "Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde" dizesiyle başlayan bestesinde büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirdi.

Türk müziğinde ilk kez kişisel bir konunun işlendiği bu mersiye, Tanzimat öncesinin kişiselliğe ve duygusallığa açılma eğilimi içinde gözlenen kendine özgü romantik bir duyarlılığın müziğe yansıması sayıldı.

Hammamizade İsmail Dede Efendi, 1808'de tahttan indirilen 3. Selim'in yerine 4. Mustafa padişah olunca, müzik toplantılarına son verildiği için saraydan uzaklaştı. Sultan İkinci Mahmut'un siyasal karışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alınan Dede Efendi, önce padişah musahibi ardından sermüezzin oldu. Bu yıllar sanat yaşamının en parlak ve en verimli dönemi oldu.

Abdülmecid zamanında da saraydaki yerini koruyan Dede Efendi, 1839'da bestelediği Ferahfeza Ayini'nden sonra bestecilik yaşamında bir durgunluğa girdi. Saraydaki havanın alafrangalaşması ve Batı müziği zevkiyle yetişen yeni padişahın Türk müziğinin saraydaki varlığını eskisinden farklı olarak ancak resmi bir ilgiyle sürdürür hale gelmesi, Dede Efendi'nin bu çevreden uzaklaşmasına yol açtı.

İsmail Dede Efendi, öğrencileri Mutafzade Ahmed ve Dellalzade İsmail Efendi ile padişahtan izin isteyip hacca gitti. Hac yolunda koleraya yakalanan usta bestekar, 1846'da hac görevini tamamladıktan sonra Mekke'de yaşamını yitirdi ve Hazreti Hatice'nin ayak ucuna defnedildi.

Öğrencileri ve son eseri

Hocalık vasfıyla da öne çıkan İsmail Dede Efendi, Dellalzade İsmail Efendi, Mutafzade Ahmed Efendi, Yağlıkçızade Ahmed Ağa, Şakir Ağa, Hamparsum Limonciyan, Hacı Arif Bey, Eyyubi Mehmed Bey, Çilingirzade Ahmed Ağa, Nikogos Ağa, Suyolcuzade Salih Efendi, Yeniköylü Hasan Efendi, Behlul Efendi, Haşim Bey, torunu Sermüezzin Rifat Bey, Gelibolu Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin Azmi Dede ve Zekai Dede gibi pek çok değerli öğrenci yetiştirdi.

Yaşamı boyunca 500'den fazla eser besteleyen ve Türk musikisinin ayin, durak, tevşih, savt, ilahi, peşrev, saz semaisi, kar, karçe, kar-ı natık, murabba, semai, şarkı, türkü ve köçekçe gibi dini ve din dışı sahadaki hemen her formunda eser veren usta bestekarın son eseri, hac esnasında bestelediği, sözleri Yunus Emre'ye ait "Yürük değirmenler gibi dönerler" dizesiyle başlayan şehnaz ilahisi oldu.

"Dede Efendi tavrı" ve klasik üslup

19. yüzyılın en büyük bestekarlarından biri olarak gösterilen Dede Efendi, aynı zamanda arabankürdi, hicaz buselik, sababuselik, neveser ve sultaniyegah gibi makamları da ilk kez kendisi seslendirdi. Bireysel bir üsluba ulaşmış sanatkarın bu üslubu, müzik çevrelerinde "Dede Efendi tavrı" olarak nitelendirildi.

Dede Efendi'nin bestelerinde dikkati çeken en önemli özellik ise klasik üslubunu korumuş olmasıydı. 3. Selim ve 2. Mahmut'un himayelerinde sarayda başarılı eserler veren sanatçı, bazı eserlerini onlara ithaf etti.

2. Mahmut, Yenikapı'da mukabelede bulunduğu bir gün, mukabeleden sonra Dede Efendi'ye Ferahfeza makamını çok sevdiğini belirterek, bu makamda bir ayin bestelemesini rica etti.

"Ferahfeza" ayinini besteleyen Dede Efendi'nin yedi Mevlevi ayininden ilk altısı Yenikapı Mevlevihanesi'nde, sonuncusu olan Ferahfeza Ayini ise Beşiktaş Mevlevihanesi'nde ilk kez icra edildi.

Türkçe ve Farsça şiirler de kaleme alan İsmail Dede Efendi, hece vezniyle yazılmış sade şiirlere de imza attı. İyi bir hattat da olan Dede Efendi'nin "Ayin Mecmuası" adlı eserinin fotoğraf nüshası Baki Baykara Arşivi'nde yer alıyor.

Sanatçının bestelediği ayinlerin notaları, önce Mehmet Suphi Ezgi, Ahmet Irsoy ve Mesut Cemil'den oluşan bir heyetin tespitiyle İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı arasında (İstanbul 1935-1936), daha sonra Sadettin Heper'in "Mevlevi Ayinleri" adlı eserinde yayımlandı.

Osmanlı tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birinde yaşayan ve uygarlık ile kültür değişimi olarak toplumsal bir çöküş ortamında yetişen, bu anlamda da birçok farklı öğeyi eserlerinde kaynaştıran usta bestekar İsmail Dede Efendi'nin başlıca eserleri arasında "Yine Bir Gülnihal", "Ey Büt-i Neveda", "Gözümde Daim Hayal-i Canan", "Yine Zevrak-ı Derunum Kırılıp Kenare Düştü" ve "Zülfündedir Benim Baht-ı Siyahım" adlı bestelerinin yanı sıra Hicaz, Saba ve Ferahfeza Mevlevi ayinleri yer alıyor.