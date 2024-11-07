Veli Ağbaba: "Trump Sizin Dostunuz Olabilir Ama Katliamlara, Mazlumlara Kurşun Sıkanlar Bizim Dostumuz Değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Veli Ağbaba: "Trump Sizin Dostunuz Olabilir Ama Katliamlara, Mazlumlara Kurşun Sıkanlar Bizim Dostumuz Değil"

Geniş Video İzle

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump'a kutlama mesajıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı da bir tweet attı 'aziz dostum' diyerek. Tweet atanlardan birisi de yüzyılın katili Netenyahu. O da benzer şeyleri söylüyor. Zaman zaman oy almak için 'Kudüs bizim kırmızı çizgimiz' diyorsunuz ya aziz dostunuz Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan ilk devlet başkanı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarına İsrail'in demiş. İşte Trump bu. Sizin dostunuz olabilir ama katliamlara, mazlumlara kurşun sıkanlar bizim dostumuz değil" dedi.

07.11.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a kutlama mesajıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı da bir tweet attı 'aziz dostum' diyerek. Tweet atanlardan birisi de yüzyılın katili Netenyahu. O da benzer şeyleri söylüyor. Zaman zaman oy almak için 'Kudüs bizim kırmızı çizgimiz' diyorsunuz ya aziz dostunuz Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan ilk devlet başkanı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarına İsrail'in demiş. İşte Trump bu. Sizin dostunuz olabilir ama katliamlara, mazlumlara kurşun sıkanlar bizim dostumuz değil" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin 'yap- işlet- devret modeline' yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi reddedildi.  Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar şunları söyledi:

"Yap- işlet- devret modeli ile yapılan yatırımlarda yıllardan beri kayırmacılık yapıldığı ve devletin soyulduğu iddiaları artarak devam etmektedir. Milletin geleceğini karartan geri ödemelerden kurtulmak için herhangi bir çözüm öneriniz var mı gerçekten merak ediyoruz. Siz, garantili ödemelerle gelecek yılların bütçesini bile faiz batağına sokarak mı ekonomiyi düzlüğe çıkarmayı düşünüyorsunuz? "

"Milletin menfaatine mi iş yapıyorsunuz yoksa müteahhitleri zengin etmek için mi?"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise şunları söyledi:

"Herhalde kamunun en ucube işlerinden birisi budur. Başlangıçta halka hizmet gibi görünse de bütçenin kara deliklerinden birisi. Sadece tasarruf tedbiri kapsamında üç yılda 100 milyar hedeflenirken 2024 yılında bu rakamın neredeyse iki katı sadece garantilere ödeniyor. Bu şirketlerin sahibi de ayrı bir muamma. Geçiş garantili hastane, köprü, otoyol, hasta garantili hastane... Bunların ne kadar ucube şeyler olduğu yıllardır söyleniyor. Pek çok rakam da kamuoyunun önünde. Kaynak kamudan, işletme işleticiden, zarar kamudan. Siz bu milletin menfaatine mi iş yapıyorsunuz yoksa sadece müteahhitleri zengin etmek için mi?"

"Milletin vampir gibi kanını emiyorlar"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Mektup, Amerika'da Trump Tower'ta asılı. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Yürekten desteklediğiniz Trump seçildi, sizi kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bir tweet attı 'aziz dostum' diyerek. Tweet atanlardan birisi de yüzyılın katili Netenyahu. O da benzer şeyleri söylüyor. Zaman zaman oy almak için 'Kudüs bizim kırmızı çizgimiz' diyorsunuz ya aziz dostunuz Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti  yapan ilk devlet başkanı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarına İsrail'in demiş. Kampanyasının en önemli başlığı şuydu; 'Ben daha fazla Gazzeliyi öldürmeniz için size destek vereceğim'. İşte Trump bu. Sizin dostunuz olabilir ama katliamlara, mazlumlara kurşun sıkanlar bizim dostumuz değil.

Konu yap- işlet- devret modeli. Bizim cebimizden bir kuruş çıkmayacak diyordunuz. Ama milletin kanını emiyorlar. Adeta vampir gibi. Milletin bir, üç, beş yılını değil geleceğini ipotek altına almış durumdalar.  Bir taraftan halk yoksulluk içerisinde kıvranırken, aynı isimlere ihale veriyorsunuz. Bu yaptığınızı baba oğula yapmaz. Emeklilerin toplamına verdiğimiz parayı bunlara veriyoruz. Sadece para vermekle de kalmıyor vergileri de affediyorsunuz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Milletvekili, Donald Trump, Veli Ağbaba, Politika, Malatya, Ekonomi, Güncel, Suriye, İsrail, Kudüs, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: 'Trump Sizin Dostunuz Olabilir Ama Katliamlara, Mazlumlara Kurşun Sıkanlar Bizim Dostumuz Değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:17:37. #1.12#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba: "Trump Sizin Dostunuz Olabilir Ama Katliamlara, Mazlumlara Kurşun Sıkanlar Bizim Dostumuz Değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.