Veli Ağbaba: "Trump Sizin Dostunuz Olabilir Ama Katliamlara, Mazlumlara Kurşun Sıkanlar Bizim Dostumuz Değil"

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(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a kutlama mesajıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı da bir tweet attı 'aziz dostum' diyerek. Tweet atanlardan birisi de yüzyılın katili Netenyahu. O da benzer şeyleri söylüyor. Zaman zaman oy almak için 'Kudüs bizim kırmızı çizgimiz' diyorsunuz ya aziz dostunuz Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan ilk devlet başkanı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarına İsrail'in demiş. İşte Trump bu. Sizin dostunuz olabilir ama katliamlara, mazlumlara kurşun sıkanlar bizim dostumuz değil" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin 'yap- işlet- devret modeline' yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar şunları söyledi:

"Yap- işlet- devret modeli ile yapılan yatırımlarda yıllardan beri kayırmacılık yapıldığı ve devletin soyulduğu iddiaları artarak devam etmektedir. Milletin geleceğini karartan geri ödemelerden kurtulmak için herhangi bir çözüm öneriniz var mı gerçekten merak ediyoruz. Siz, garantili ödemelerle gelecek yılların bütçesini bile faiz batağına sokarak mı ekonomiyi düzlüğe çıkarmayı düşünüyorsunuz? "

"Milletin menfaatine mi iş yapıyorsunuz yoksa müteahhitleri zengin etmek için mi?"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise şunları söyledi:

"Herhalde kamunun en ucube işlerinden birisi budur. Başlangıçta halka hizmet gibi görünse de bütçenin kara deliklerinden birisi. Sadece tasarruf tedbiri kapsamında üç yılda 100 milyar hedeflenirken 2024 yılında bu rakamın neredeyse iki katı sadece garantilere ödeniyor. Bu şirketlerin sahibi de ayrı bir muamma. Geçiş garantili hastane, köprü, otoyol, hasta garantili hastane... Bunların ne kadar ucube şeyler olduğu yıllardır söyleniyor. Pek çok rakam da kamuoyunun önünde. Kaynak kamudan, işletme işleticiden, zarar kamudan. Siz bu milletin menfaatine mi iş yapıyorsunuz yoksa sadece müteahhitleri zengin etmek için mi?"

"Milletin vampir gibi kanını emiyorlar"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Mektup, Amerika'da Trump Tower'ta asılı. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Yürekten desteklediğiniz Trump seçildi, sizi kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bir tweet attı 'aziz dostum' diyerek. Tweet atanlardan birisi de yüzyılın katili Netenyahu. O da benzer şeyleri söylüyor. Zaman zaman oy almak için 'Kudüs bizim kırmızı çizgimiz' diyorsunuz ya aziz dostunuz Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan ilk devlet başkanı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarına İsrail'in demiş. Kampanyasının en önemli başlığı şuydu; 'Ben daha fazla Gazzeliyi öldürmeniz için size destek vereceğim'. İşte Trump bu. Sizin dostunuz olabilir ama katliamlara, mazlumlara kurşun sıkanlar bizim dostumuz değil.

Konu yap- işlet- devret modeli. Bizim cebimizden bir kuruş çıkmayacak diyordunuz. Ama milletin kanını emiyorlar. Adeta vampir gibi. Milletin bir, üç, beş yılını değil geleceğini ipotek altına almış durumdalar. Bir taraftan halk yoksulluk içerisinde kıvranırken, aynı isimlere ihale veriyorsunuz. Bu yaptığınızı baba oğula yapmaz. Emeklilerin toplamına verdiğimiz parayı bunlara veriyoruz. Sadece para vermekle de kalmıyor vergileri de affediyorsunuz."