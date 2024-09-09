Gonzalez, Venezuela'da Demokrasi Mücadelesine Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gonzalez, Venezuela'da Demokrasi Mücadelesine Devam Edecek

Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, İspanya'ya gittiğini açıkladı ve ülkesinde demokrasi için mücadeleye devam edeceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gonzalez'in ayrılmasından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sorumlu tuttu.

09.09.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarılan ve İspanya'ya giden muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, ülkesinde "demokrasi için mücadeleye devam edeceği" sözünü verdi.

BBC'nin haberine göre, Gonzalez'in basın ekibi tarafından dağıtılan sesli mesajda, muhalif lider, destekçilerine teşekkür ederken, " Caracas'tan ayrılırken, üzerimde baskı, zorlama ve ayrılmamam için yapılan tehditler vardı." dedi.

Gonzalez, "Yakında Venezuela'da özgürlük ve demokrasinin yeniden tesisi için mücadelemize devam edeceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

"Gonzalez'in Venezuela'dan ayrılması demokrasi karşıtı tedbirlerin sonucu"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Antony Blinken, muhalif lider Gonzalez'in ülkesinden ayrılmasından Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sorumlu tuttu.

Blinken, "Gonzalez'in Venezuela'dan ayrılması, Maduro'nun Venezuela halkına karşı uyguladığı demokrasi karşıtı tedbirlerin doğrudan bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez, komplo kurmak, belgede sahtecilik yapmak ve yetki gaspı ile suçlanmış, hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Gonzalez, Devlet Başkanı Maduro'yu 28 Temmuz'daki seçimlerin galibi ilan eden Ulusal Seçim Konseyini (CNE) seçimde hile yapmakla suçlamış ve sonuçları geçersiz kabul etmesinin ardından hakkında cezai soruşturma başlatılmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üç kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

İspanya hükümeti dün, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Gonzalez'in İspanya'ya getirildiğini duyurmuştu.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağını açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nicolas Maduro, Uluslararası, Dış Politika, Demokrasi, Venezuela, Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gonzalez, Venezuela'da Demokrasi Mücadelesine Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Gonzalez, Venezuela'da Demokrasi Mücadelesine Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement