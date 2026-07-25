Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 5.398'e Yükseldi
24 Haziran'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
LA GUAİRA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5.398'e yükseldiği bildirildi. Depremden etkilenen bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Xinhua
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