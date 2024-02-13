Venezuela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Venezuela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Venezuela, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, uluslararası toplumu acil kararlar almaya çağırdı. Ayrıca, kesin bir ateşkes ilan edilmesi ve Filistin'in egemen bir devlet olarak uluslararası düzeyde tanınması konusunda desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

13.02.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARAKAS, 13 Şubat (Xinhua) -- Venezuela, İsrail askeri taarruzunun Gazze'nin güneyinde yerinden olmuş 1,4 milyon Filistinliyi barındıran Refah kentine doğru ilerlemesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bu vahşi ve insanlık dışı eylemlerin, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun maruz kaldığı akıbet ve koşulları daha da kötüleştirdiği ve insanların hayatta kalması için gereken temel insani yardımlara erişimi engellediği konusunda uyarıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilere rağmen İsrail'in Refah'ta "genişlemeci" politikasını sürdürmek istediğini kaydeden Venezuela hükümeti, "küresel barışın güvencesi" olan uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Venezuela, İsrail'in "felaket getiren" politikasını sürdürmesini önlemek üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu "acil kararlar almaya" çağırdı.

Hükümet ayrıca "kesin bir ateşkes ilan edilmesine ve Filistin'in egemen bir devlet olarak uluslararası düzeyde tanınmasına yönelik girişimleri desteklemeye devam etme" konusunda istekli olduğunu belirtti.

Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 28.176 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Venezuela, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:28:43. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement