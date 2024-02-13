Venezuela, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

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KARAKAS, 13 Şubat (Xinhua) -- Venezuela, İsrail askeri taarruzunun Gazze'nin güneyinde yerinden olmuş 1,4 milyon Filistinliyi barındıran Refah kentine doğru ilerlemesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bu vahşi ve insanlık dışı eylemlerin, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun maruz kaldığı akıbet ve koşulları daha da kötüleştirdiği ve insanların hayatta kalması için gereken temel insani yardımlara erişimi engellediği konusunda uyarıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilere rağmen İsrail'in Refah'ta "genişlemeci" politikasını sürdürmek istediğini kaydeden Venezuela hükümeti, "küresel barışın güvencesi" olan uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Venezuela, İsrail'in "felaket getiren" politikasını sürdürmesini önlemek üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu "acil kararlar almaya" çağırdı.

Hükümet ayrıca "kesin bir ateşkes ilan edilmesine ve Filistin'in egemen bir devlet olarak uluslararası düzeyde tanınmasına yönelik girişimleri desteklemeye devam etme" konusunda istekli olduğunu belirtti.

Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 28.176 Filistinli öldürüldü.