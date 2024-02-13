Venezuela, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

KARAKAS, 13 Şubat (Xinhua) -- Venezuela, İsrail askeri taarruzunun Gazze'nin güneyinde yerinden olmuş 1,4 milyon Filistinliyi barındıran Refah kentine doğru ilerlemesini şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bu vahşi ve insanlık dışı eylemlerin, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun maruz kaldığı akıbet ve koşulları daha da kötüleştirdiği ve insanların hayatta kalması için gereken temel insani yardımlara erişimi engellediği konusunda uyarıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Yerinden edilmiş Filistinlilere rağmen İsrail'in Refah'ta "genişlemeci" politikasını sürdürmek istediğini kaydeden Venezuela hükümeti, "küresel barışın güvencesi" olan uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.
Venezuela, İsrail'in "felaket getiren" politikasını sürdürmesini önlemek üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu "acil kararlar almaya" çağırdı.
Hükümet ayrıca "kesin bir ateşkes ilan edilmesine ve Filistin'in egemen bir devlet olarak uluslararası düzeyde tanınmasına yönelik girişimleri desteklemeye devam etme" konusunda istekli olduğunu belirtti.
Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 28.176 Filistinli öldürüldü.
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
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